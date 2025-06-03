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Британія готується до війни з Росією: названо понад 60 заходів підготовки

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Британія готується до війни з Росією: названо понад 60 заходів підготовки
Стармер: моя мета – «принести єдність цілей усьому Сполученому Королівству» та «мобілізувати націю для спільної справи»
фото з відкритих джерел

Стратегічний оборонний огляд: До Європи повернувся державний конфлікт, Росія демонструє готовність застосовувати військову силу

Велика Британія готується до потенційного конфлікту з Росією, представивши понад 60 нових заходів у рамках стратегічного оборонного огляду (SDR). Прем'єр-міністр Кір Стармер заявив, що мета країни – перейти в стан «бойової готовності як головної мети наших збройних сил». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Рolitico.

Як зазначає видання, у SDR, ключовому документі, що окреслює загрози та шляхи їх подолання, було викладено понад 60 нових заходів, спрямованих на посилення здатності країни до боротьби та захист своїх союзників. Серед рекомендацій – розширення програми підводних човнів, що створить 30 тис нових робочих місць; інвестування £1,5 млрд в технології для прискорення прийняття рішень на полі бою; та розвиток Королівського флоту як «гібридної» сили, що поєднує безпілотники з традиційними військовими кораблями, підводними човнами та літаками.

Звіт наголошує на необхідності зосередитися на спільних загрозах, з якими стикаються європейські союзники, підкреслюючи «підхід, що ставиться на перше місце в НАТО».

Фінансові зобов'язання та занепокоєння

Незважаючи на амбітні заяви, фінансові зобов'язання Стармера щодо оборони викликають занепокоєння серед політиків та чиновників Великої Британії. Хоча прем'єр-міністр зобов'язався збільшити бюджет до 2,5% ВВП до 2027 року, «амбіції» щодо підвищення цього показника до 3% залишаються «залежними від економічних та фіскальних умов». Ця двозначність занепокоїла депутатів парламенту та представників оборонних кіл, які вважають, що Британія не має чіткого плану для протидії найсерйознішому виклику, зазначеному в SDR, – загрозі російської агресії.

У звіті зазначено: «До Європи повернувся державний конфлікт, Росія демонструє готовність застосовувати військову силу, завдавати шкоди цивільному населенню та погрожувати застосуванням ядерної зброї для досягнення своїх цілей».

 «Мобілізація нації» та внутрішня оборона

Стармер, відвідуючи верф «Гован» у Глазго, заявив, що його мета – «принести єдність цілей усьому Сполученому Королівству» та «мобілізувати націю для спільної справи», змалювавши бачення країни з воєнним менталітетом. SDR деталізує необхідність підходу, що охоплює «все суспільство».

Рекомендації включають поновлення акценту на внутрішній обороні, розширення кадетських сил та «законопроект про оборонну готовність», який надає уряду повноваження мобілізувати резервістів та промисловість у разі переростання кризи в конфлікт. Окремо міністр оборони Джон Гілі пообіцяв, що до 2034 року Велика Британія матиме 76 тис військовослужбовців регулярної армії.

Гілі та Стармер намагалися пов'язати зміцнення обороноздатності з економічним зростанням та створенням нових робочих місць, проте амбітність їхніх планів обмежується Міністерством фінансів.

Критика та терміни

Критики, зокрема тіньовий міністр оборони Джеймс Картлідж та речниця ліберальних демократів з питань оборони Хелен Магвайр, висловили сумніви щодо достатності фінансування для реалізації обіцянок, зазначених у SDR. Меріон Мессмер, старший науковий співробітник Chatham House, назвала «дивним» те, що Велика Британія «трохи збільшила витрати на оборону, але потім так далеко знизила зобов’язання до 3%».

Затримка з досягненням 3% ВВП на оборону також викликає занепокоєння, враховуючи різні оцінки того, як швидко Росія може становити загрозу для країн НАТО після закінчення війни в Україні. У SDR зазначено: «Військова економіка Росії, якщо її підтримувати, дозволить їй швидше відновити свій сухопутний потенціал у разі припинення вогню в Україні».

Напередодні саміту НАТО наприкінці червня, Велика Британія та її союзники, ймовірно, зіткнуться з тиском щодо зобов'язання витрачати 3,5% або навіть 5% ВВП на свої збройні сили. Питання про те, чи зможе Британія пришвидшити закупівлі необхідного обладнання, як-от дронів, стане ключовим показником серйозності її намірів у відповідь на російську загрозу.

Нагадаємо, Велика Британія збудує 12 ударних атомних підводних човнів у рамках програми AUKUS, щоб «дати відсіч російській агресії». Флот буде розширено за рахунок підводних човнів типу SSN-AUKUS з ядерною установкою та звичайним озброєнням. Вони будуть розроблені в рамках AUKUS – військового альянсу Австралії, Великої Британії та США. 

Теги: Велика Британія Кір Стармер війна росія

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