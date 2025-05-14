«Шахеди» атакували Рівненщину: є поранені

Сили ППО знешкодили над Рівненщиною чотири повітряні цілі

На Рівненщині внаслідок атаки є руйнування цивільної інфраструктури

Зранку 14 травня російські дрони-камікадзе атакували Рівненську область. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника місцевої обласної військової адміністрації Олександра Коваля.

«Тривожним був ранок на Рівненщині. Сили ППО знешкодили над областю чотири повітряні цілі ворога. Двоє людей зазнали поранень», – йдеться в повідомленні.

Також є незначні руйнування цивільної інфраструктури.

«На місцях збиття працюють відповідні служби. Дякую військовим за роботу», – додав Коваль.

Нагадаємо, сьогодні вночі Росія знову атакувала Україну безпілотниками. Моніторингові канали повідомляли про вибухи на Житомирщині, Вінниччині, Дніпропетровщині, Тернопільщині та Хмельниччині.

До слова, РФ ігнорує пропозицію повного та тривалого припинення вогню з 12 травня. Окупанти продовжують атакувати українські позиції вздовж усієї лінії фронту.

Речник Кремля Дмитро Пєсков пояснив, що Москва не сприймає «мову ультиматумів». За його словами, Путін у своїй заяві в ніч на 11 травня «чітко та недвозначно виклав нашу позицію щодо відновлення прямих переговорів у Стамбулі без жодних попередніх умов».

Пєсков додав, що Росія нібито «налаштована на серйозний пошук шляхів довгострокового врегулювання Україною», а «мова ультиматумів» для неї неприйнятна.