Головна Техно HiTech
search button user button menu button

Підготовка до війни з Росією: Британія збудує 12 атомних підводних човнів

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Підготовка до війни з Росією: Британія збудує 12 атомних підводних човнів
Британія готується дати відсіч можливим атакам Росії
фото із відкритих джерел

Велика Британія збудує більше десятка атомних підводних човнів, озброюючись до війни

Велика Британія збудує 12 ударних атомних підводних човнів у рамках програми AUKUS, щоб «дати відсіч російській агресії». Флот буде розширено за рахунок підводних човнів типу SSN-AUKUS з ядерною установкою та звичайним озброєнням. Вони будуть розроблені в рамках AUKUS – військового альянсу Австралії, Великої Британії та США. Про це пише «Главком» з посиланням на сайт уряду країни.

«Ми знаємо, що загрози зростають, і ми повинні діяти рішуче, щоб дати відсіч російській агресії», – заявив міністр оборони Джон Гілі.

У тексті також зазначено, що активізація програми SSN-AUKUS призведе до розширення промислових можливостей країни, і в майбутньому новий підводний човен будуватиметься кожні 18 місяців.

Оголошення про будівництво субмарин 2 червня має зробити прем'єр-міністр Кір Стармер у рамках подання стратегічного огляду з питань оборони. Документ, який готувався кілька місяців, міститиме 62 рекомендації щодо зміцнення оборони та перераховуватиме основні загрози країні.

Нагадаємо, Велика Британія веде переговори зі США про купівлю винищувачів F-35A Lightning, здатних нести термоядерні бомби B61-12. Зазначається, що Британія хоче придбати винищувачі F-35A компанії Lockheed Martin в межах розширення сил стримування, щоб протистояти загрозі з боку Росії. Це стане найбільшим кроком Великої Британії у сфері стримування з часів холодної війни.

Читайте також:

Теги: будівництво субмарина Велика Британія переговори Кір Стармер

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Все, що відбувалося останні тижні, було театром для одного глядача»
Путін виграв... Головний наслідок переговорів
20 травня, 08:44
На фотографіях зустрічі Зеленського з Трампом видно, як двоє чоловіків, нахилившись ближче один до одного, захоплено розмовляють
Зустріч Зеленського з Трампом у Ватикані вийшла вдалою через один момент – WSJ
3 травня, 21:58
Rомплекс знаходиться в межах прибережної захисної смуги Дніпра за адресою: вул. Набережно-Корчуватська, 35 у Києві
Готельно-ресторанний комплекс на березі Дніпра у Києві буде знесено за рішенням суду
8 травня, 12:47
Британія анонсувала найбільший за всю історію пакет санкцій проти тіньового флоту РФ
Британія анонсувала найбільший за всю історію пакет санкцій проти тіньового флоту РФ
9 травня, 07:20
За словами президента, цього тижня був реальний шанс зробити важливі кроки до завершення війни
У складі російської делегації відсутні люди, які ухвалюють рішення – Зеленський
16 травня, 16:13
Рубіо прокоментував перемовини Росії та України у Стамбулі
«Готові відігравати конструктивну роль»: Рубіо відреагував на перемовини у Стамбулі
15 травня, 10:36
Трамп стверджує, що не запроваджуватиме нових санкцій проти Росії
Після розмови з Путіним Трамп заявив партнерам, що впевнений у перемозі РФ – Bloomberg
21 травня, 18:11
Сторони запросять міжнародну спільноту для участі в переговорах
Журналісти опублікували документ, з яким Україна поїде на переговори у Стамбул
Сьогодні, 08:37
Трамп оптимістичний щодо прогресу в переговорах, але «налаштований рішуче»
США назвали крайній строк для прогресу в переговорах України та Росії
Вчора, 09:32

HiTech

Підготовка до війни з Росією: Британія збудує 12 атомних підводних човнів
Підготовка до війни з Росією: Британія збудує 12 атомних підводних човнів
У Китаї представлено революційний гіперзвуковий двигун для літаків
У Китаї представлено революційний гіперзвуковий двигун для літаків
SpaceX втратила корабель Starship під час четвертого орбітального запуску
SpaceX втратила корабель Starship під час четвертого орбітального запуску
Китай створив матеріал, який може підірвати ефективність «Золотого купола» Трампа
Китай створив матеріал, який може підірвати ефективність «Золотого купола» Трампа
Нова ракета Falcon 9 вивела на орбіту ще 27 супутників Starlink
Нова ракета Falcon 9 вивела на орбіту ще 27 супутників Starlink
Дружня до РФ країна вирішила заблокувати Telegram: причина
Дружня до РФ країна вирішила заблокувати Telegram: причина

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
234K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 червня: ситуація на фронті
89K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 червня 2025
63K
Одна з вантажівок, що брала участь у спецоперації «Павутина», вибухнула (відео)
41K
Президентські вибори у Польщі закінчилися. Виборчі дільниці закриті
36K
Тшасковський заявив про перемогу на виборах президента Польщі, Навроцький не визнає поразки
33K
Переговори в Стамбулі: Зеленський назвав вимоги України

Новини

Друга за ніч тривога у Києві через загрозу балістики тривала 50 хвилин
28 травня, 03:05
У Києві повітряна тривога тривала сім годин
24 травня, 05:13
Комбінована атака на Київ: оновлена інформація про наслідки
24 травня, 04:13
Обмін полоненими, Росія атакувала Одесу: є жертви. Головне за 23 травня
23 травня, 20:58
Вбивство Портнова та протест проти Онуфрія. Головне за 21 травня
21 травня, 21:15
У Мексиці невідомі застрелили двох помічників мера Мехіко
21 травня, 03:27

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua