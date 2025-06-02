Підготовка до війни з Росією: Британія збудує 12 атомних підводних човнів

Велика Британія збудує більше десятка атомних підводних човнів, озброюючись до війни

Велика Британія збудує 12 ударних атомних підводних човнів у рамках програми AUKUS, щоб «дати відсіч російській агресії». Флот буде розширено за рахунок підводних човнів типу SSN-AUKUS з ядерною установкою та звичайним озброєнням. Вони будуть розроблені в рамках AUKUS – військового альянсу Австралії, Великої Британії та США. Про це пише «Главком» з посиланням на сайт уряду країни.

«Ми знаємо, що загрози зростають, і ми повинні діяти рішуче, щоб дати відсіч російській агресії», – заявив міністр оборони Джон Гілі.

У тексті також зазначено, що активізація програми SSN-AUKUS призведе до розширення промислових можливостей країни, і в майбутньому новий підводний човен будуватиметься кожні 18 місяців.

Оголошення про будівництво субмарин 2 червня має зробити прем'єр-міністр Кір Стармер у рамках подання стратегічного огляду з питань оборони. Документ, який готувався кілька місяців, міститиме 62 рекомендації щодо зміцнення оборони та перераховуватиме основні загрози країні.

Нагадаємо, Велика Британія веде переговори зі США про купівлю винищувачів F-35A Lightning, здатних нести термоядерні бомби B61-12. Зазначається, що Британія хоче придбати винищувачі F-35A компанії Lockheed Martin в межах розширення сил стримування, щоб протистояти загрозі з боку Росії. Це стане найбільшим кроком Великої Британії у сфері стримування з часів холодної війни.