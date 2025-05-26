Небо палало: з’явились фото нічної атаки на Старокостянтинів

Ворог запустив по Старокостянтинівській громаді «шахеди» та ракети

Російські загарбники сьогодні масовано атакували Старокостянтинівську громаду на Хмельниччині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Ворог запустив по громаді «шахеди» та ракети.

Спочатку о 01:38 Повітряні сили України зафіксували безпілотник, що рухався з заходу Житомирщини в напрямку Хмельниччини.

О 04:24 стало відомо, що атака на Старокостянтинів триває, а о 05:05 Повітряні сили повідомили про групу ракет, які рухалися через Вінниччину до Старокостянтинова.

О 05:20 знову було підтверджено, що атака «шахедів» на Старокостянтинів продовжується. Загалом повітряна тривога в Хмельницькій області тривала з 01:07 до 07:12.

Український аеродром у місті Старокостянтинів Хмельницької області – є однією з постійних цілей атак росіян. Від початку повномасштабного вторгнення окупанти атакують авіабазу дронами й ракетами – крилатими та гіперзвуковими «Кинджалами». Авіабаза у Старокостянтинові зараз є однією із найбільш обладнаних у країні. На аеродромі є спеціально укріплені укриття для стоянки та відповідна злітно-посадкова смуга. На летовищі базується 7-ма бригада тактичної авіації імені Петра Франка, яка бере активну участь у бойових діях. Пілотів бригади, зокрема, залучали до деокупації острова Зміїний та підтримки захисників «Азовсталі».

Начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін повідомив, що, за попередніми даними, серед цивільного населення постраждалих немає. Однак, зафіксовано пошкодження приватних домогосподарств та підприємств.

Нагадаємо, вчора Хмельниччина теж була під ворожим російським обстрілом, внаслідок якого зазнала руйнувань цивільна інфраструктура, є загиблі та поранені. За попередньою інформацією, четверо людей загинуло. П'ятеро людей отримали осколкові поранення та знаходяться в лікарні, одна з них у важкому стані.