Поліг під час бойових дій на Торецькому напрямку. Згадаймо Олександра Кравчука

У березні 2023 року добровільно приєднався до лав Збройних Сил України

У квітні 2025 року воїн врятував тяжко пораненого побратима з-під вогню

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Олександра Кравчука.

29-річний солдат Олександр Кравчук загинув 5 травня 2025 року на Торецькому напрямку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Рівненську міську раду.

Олександр народився 31 серпня 1995 року у Рівному. Навчався у школі №28, згодом перевівся до 26 спортивної школи, адже серйозно займався футболом та грав у молодшій лізі клубу «Верес». Після школи закінчив Рівненський коледж економіки та бізнесу.

Перед війною працював кухарем у ресторані «Броварня на Грушевського».

У березні 2023 року добровільно приєднався до лав Збройних Сил України. Він вірив, що це його поклик від Бога, тому не шукав способів уникнути служби.

У березні 2023 року добровільно приєднався до лав Збройних Сил України фото: Рівненська міська рада/Facebook

У квітні цього року врятував тяжко пораненого побратима з-під вогню.

На жаль, 29-річний солдат Олександр Кравчук загинув 5 травня 2025 року на Торецькому напрямку.

«Олександр був добрим, щирим, турботливим чоловіком і батьком. Він завжди ставив родину на перше місце, оберігав і підтримував їх понад усе. Був членом Євангельської церкви м. Здолбунів «Джерело життя», – повідомили у Рівненській міськраді.

Траурний портрет захисника України Олександра Кравчука фото: Рівненська міська рада/Facebook

Захисника України поховано на Алеї Героїв кладовища «Нове» у Рівному.

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Прощання із Олександром Кравчуком фото: Рівненська міська рада/Facebook

У героя залишилася дружина, трирічна донечка, мама, бабуся, сестра та брат.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.