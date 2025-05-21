Російська співачка вкрала образ Олі Полякової (фото)

Михайло Ясинський: Убогі... Нічого свого зробити не можуть...

Український продюсер звинуватив російську співачку Максим у плагіаті образу Олі Полякової

Російська співачка Максим повністю скопіювала сценічний образ української виконавиці Олі Полякової, який був створений для її шоу «Все буде добре!» у 2023 році. Про це повідомив український продюсер та підприємець у сфері шоу-бізнесу Михайло Ясинський, пише «Главком».

«Убогі... Нічого свого зробити не можуть... Днями московська співачка Максим на якомусь такому ущєрбному росфутболі вийшла співати на поле в образі, повністю зцапнутому з образу Олі 2023 року з шоу «Все буде добре!»» – написав Ясинський.

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В шоу «Все буде добре!» Оля Полякова була в образі жінки, яка тримає піднятий вгору меч у правій руці символічно зображаючи монумент Батьківщина-Мати. Такий образ співпадав з головним задумом шоу – підтримати Україну.

фото: womanel

«Це шоу – мій голос, моя любов і моя підтримка для кожного українця. Буде багато сліз, посмішок і віри. Все буде добре!», – розповідала перед шоу Оля Полякова. На своїх сторінках у соцмережах вона не висловлювалася щодо нинішньої ситуації з російським виступом.

Російська співачка Максим перед фіналом «Шляху регіонів Кубку Росії з футболу 2025» у Москві виступила на стадіоні перед вболівальниками у такому ж образі, як і Оля Полякова під час шоу «Все буде добре!». Деталі образу дещо змінені, проте загальна коцепція образу співпадає з виглядом української співачки у 2023 році.

скріншот з відео

Ясинський акцентував не лише на факті копіювання, а й на викривленні первісного сенсу образу, чим часто займаються росіяни.

Нагадаємо, українська співачка Оля Полякова вирушила на 78-й Каннський кінофестиваль. Однак її подорож не обійшлася без пригод: дорогою на червону доріжку артистка травмувала ніс під час аварії.

Полякова розповіла, що на шляху на Каннський кінофестиваль потрапила в ДТП. Однак подробиці не стала розкривати.