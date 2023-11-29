Стало відомо, коли сенат США розгляне законопроєкти щодо допомоги Україні та Ізраїлю

Сенат США розгляне пакет допомоги Україні наступного тижня

Уже наступного тижня законопроєкти про допомогу Ізраїлю та Україні будуть поставлені на розгляд у верхній палаті Конгресу США. Про це заявив лідер демократичної більшості у Сенаті Чак Шумер, повідомляє «Голос Америки».

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Шумер також наголосив, що цей крок необхідний навіть у тому випадку, якщо не буде домовленості з республіканцями щодо фінансування зміцнення кордону.

«Я винесу їх на розгляд наступного тижня, і сподіваюся, що з двопартійною підтримкою, тому що це єдиний спосіб досягти результату», – сказав Шумер.

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Тим часом, Адміністрація президента США Джо Байдена поширила інформацію про те, яку вигоду отримали Сполучені Штати від військової допомоги Україні.

Опубліковані дані демонструють розбивку інвестицій у штатах на суму $27 млрд, які Білий дім витратив на закупівлю боєприпасів та транспортних засобів для потреб армії США та союзників.

Пенсільванія отримала $2,4 млрд, більше ніж будь-який інший штат, у вигляді замовлень на виробництво зброї та боєприпасів, а також інвестицій для впровадження нових технологій.