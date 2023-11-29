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Стало відомо, коли сенат США розгляне законопроєкти щодо допомоги Україні та Ізраїлю

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Стало відомо, коли сенат США розгляне законопроєкти щодо допомоги Україні та Ізраїлю
фото з відкритих джерел

Сенат США розгляне пакет допомоги Україні наступного тижня

Уже наступного тижня законопроєкти про допомогу Ізраїлю та Україні будуть поставлені на розгляд у верхній палаті Конгресу США. Про це заявив лідер демократичної більшості у Сенаті Чак Шумер, повідомляє «Голос Америки».

Шумер також наголосив, що цей крок необхідний навіть у тому випадку, якщо не буде домовленості з республіканцями щодо фінансування зміцнення кордону.

«Я винесу їх на розгляд наступного тижня, і сподіваюся, що з двопартійною підтримкою, тому що це єдиний спосіб досягти результату», – сказав Шумер. 

Тим часом, Адміністрація президента США Джо Байдена поширила інформацію про те, яку вигоду отримали Сполучені Штати від військової допомоги Україні.

Опубліковані дані демонструють розбивку інвестицій у штатах на суму $27 млрд, які Білий дім витратив на закупівлю боєприпасів та транспортних засобів для потреб армії США та союзників.

Пенсільванія отримала $2,4 млрд, більше ніж будь-який інший штат, у вигляді замовлень на виробництво зброї та боєприпасів, а також інвестицій для впровадження нових технологій.

Теги: Адміністрація Президента фінансування Сенат США Україна Ізраїль

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