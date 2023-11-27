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У Сочі лютує негода: багатоповерхівка розсипалася за лічені секунди (відео)

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
У Сочі лютує негода: багатоповерхівка розсипалася за лічені секунди (відео)
Будинок буквально розсипався на очах у переляканих росіян
Фото: скріншот відео Главком

У місті почалися руйнування внаслідок негоди

«Шторм століття», який обрушився на Чорноморське узбережжя, завдав значних руйнувань у російському місті Сочі. Зокрема, триповерховий будинок «втомився» буквально за лічені секунди.

На кадрах можна побачити, як багатоповерхівка раптом почала осідати під причитання переляканих росіян, а вже за кілька секунд від неї залишилися лише перекриття з фрагментами стін та дахом.

Глава Сочі Олексій Копайгородський повідомив, що у боротьбі зі стихією задіяно понад 250 осіб, а також понад 80 одиниць техніки. За його словами, внаслідок шторму ніхто не постраждав.

Мешканці міста виклали у мережу декілька відео, на яких чітко видно величезні морські хвилі – вони досягають шести метрів заввишки та вже затопили вулиці, розташовані поблизу узбережжя. Апартаменти в Адлері опинилися посеред бурхливого потоку води, який з легкістю зніс дитячий майданчик.

До слова, через дерева, які падають від сильного вітру, у Сочі затримуються потяги. У районі Адлеру дерево впало на транспорту зупинку, на якій стояли люди. Однак у пресслужбі мерії Сочі заявили, що ніхто не постраждав.

Сильний шторм у Чорному морі викинув на мілину біля узбережжя Анапи в районі селища Вітязево (Росія) суховантажне судно Blue Shark під прапором Беліза. Судно, що знаходилося під навантаженням вантажу ячменю для Єгипту в морському порту Тамань, з отриманням штормового попередження перейшло на якірну стоянку.

Нагадаємо, у Криму 26 листопада почав вирувати шторм. Через велику силу його вже охрестили найбільшою бурею за останні 100 років. Через негоду найбільше постраждали сім районів на півострові. Швидкість вітру під час урагану в Криму досягала 144 км/год.

 

Теги: негода росія будинок шторм

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