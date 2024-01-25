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Британська розвідка повідомила, що має встигнути зробити Путін до березня

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Британська розвідка повідомила, що має встигнути зробити Путін до березня
Путіна напередодні майбутніх президентських виборів у Росії намагається швидко вирішити соціальні потреби росіян
фото з відкритих джерел

Мобілізація, ймовірно, призвела до нестачі робочої сили у всіх галузях, включаючи кваліфікованих інженерів-теплотехніків та сантехніків

Російський диктатор Володимир Путні так захопився війною в Україні, що скорочення витрат на житлово-комунальну сферу призвело до масових відключень тепла та електрики на території Росії в умовах зими. Путіну треба вирішити цю проблему до березня. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

За останні місяці в 16 населених пунктах Росії відбулися збої в опаленні. Ці збої в умовах мінусової температури ускладнюють проблему, яка переслідувала російські міста та селища протягом десятиліть, але, ймовірно, стала ще гострішою через російську політику воєнного часу.

За даними британської розвідки, Росія завжди віддавала пріоритет військовим витратам на реінвестування в громадську інфраструктуру, особливо після вторгнення в Україну в 2022 році. Багатьом регіональним урядам було запропоновано взяти на себе тягар проблем при скороченні асигнувань із Москви, що призвело до падіння витрат на технічне обслуговування.

Крім того, мобілізація, ймовірно, призвела до нестачі робочої сили у всіх галузях, включаючи кваліфікованих інженерів-теплотехніків та сантехніків, йдеться у повідомленні.

«Путін доручив міністру з надзвичайних ситуацій Олександру Куренкову забезпечити постачання мешканців теплом та електрикою. Вирішення цієї проблеми, ймовірно, є ключовим завданням Путіна напередодні майбутніх президентських виборів у Росії», – зазначили в міноборони Британії.

Раніше повідомлялося, що пів Росії залишилося без тепла, світла та газу через аварії.

Теги: путін комуналка опалення

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