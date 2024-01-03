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Статки друзів Путіна збільшилися на $50 млрд: список

Катерина Іванова
glavcom.ua
Статки друзів Путіна збільшилися на $50 млрд: список
Динаміку зростання активів олігархів помічають на міжнародній арені
фото з відкритих джерел

Активи російських олігархів зростають, незважаючи на санкції та економічний тиск на Росію

Приятелі Володимира Путіна – російські магнати, за 2023 рік збільшили свої статки на мільярди доларів. Про це свідчать дані від Bloomberg Billionaires Index, які формуються з урахування вартості підконтрольних бізнесменам компаній акцій. 

Найбільше зростання показників наразі у Вагіта Алєкпєрова – засновника «Лукойл». За минулий рік його статки зросли на 9,29 млрд доларів і наразі складають до $24,7 млрд. Також розбагатіли такі олігархи як:

  • Андрій Мельниченко, співзасновник компаній «Єврохім» та «СУЭК» – на $5,67 млрд (загалом статки оцінюються в $17,42 млрд);
  • Володимир Лісін, засновник НЛМК (Новолипецький металургійний комбінат) – на $4,08 млрд (статки – $23,9 млрд);
  • Леонід Фєдун, колишній віце-президент «Лукойл» – на $3,91 млрд (статки – $9,78 млрд);
  • Леонід Міхельсон, власник «НоваТек» – на $2,83 млрд (статки – $27,5 млрд).

Найбагатшим росіянином є власник «Норнікелю» олігарх Владімір Потанін, його статки зросли на $2,5 млрд і наразі сягають $31,1 млрд. Водночас, власник компанії «Акрон» В'ячеслав Кантор зазнав найбільших збитків – його активи за рік зменшилися на $0,15 млрд – до $6,21 млрд.

Загалом 25 громадян Російської Федерації увійшли до Bloomberg Billionaires Index, який оцінює активи 500 найбагатших людей планети.

Серед громадян України у рейтингу Bloomberg – Рінат Ахметов, який зайняв 469 місце. За підрахунками, його статки за рік зросли на $0,51 млрд – до $5,84 млрд. 

Нагадаємо, нові санкції залишили путінським металургійним олігархам можливість торгувати з ЄС. Крім того, лишається високим ризик, що окремі країни пролобіюють послаблення і щодо вже введений санкцій, остільки механізми їх введення лишаються непослідовними.

Водночас, найбільший банк Франції вирішив позбавитись бізнесу у Росії. Французи продали частки в кількох великих компаніях на суму приблизно $75 млн своєму колишньому місцевому підрозділу – ПАТ «Росбанк».

Теги: санкції олігархи президент путін

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