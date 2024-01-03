Головна Думки вголос Анатолій Амєлін
search button user button menu button
Анатолій Амєлін Глава ради Асоціації випускників «Аспен Україна»

Путін хоче припинення вогню?

glavcom.ua
Російський диктатор винен у найбільшій, з часів Другої світової, військовій агресії у Європі
фото з відкритих джерел

Росія починає готуватися до великої війни

Це дивно звучить, але путін хоче припинення вогню більше, ніж будь-хто інший!

Причин кілька:

  1. Він уже розуміє, що військовими методами більше, ніж контролює сьогодні на території України, він не отримає.
  2. Продовження військової компанії – збільшує втрати і виснажує запаси техніки, яка потрібна наступного кроку.
  3. Йому потрібно мати запас часу для накопичення ресурсів (виробництва нової техніки) для руйнування системи НАТО та всього західного світу... для досягнення головної мети свого життя – світового лідера.

Останнє звучить дивно, проте цілком реалістично. Представники розвідок восени цього року кілька разів повідомляли, що росія розробляє плани нападу на країни НАТО.

Здавалося б де виснажена війною в Україні росія, а де сильна велика армія блоку НАТО?

Але все негаразд.

  • Обмеження постачання військової допомоги Україні показало, що запаси військової техніки на складах країн НАТО дуже обмежені.
  • Багато підприємств виробники військової продукції в Європі – давно чи сидять без замовлень чи закрилися. Захід програє росії за можливостями виробляти озброєння різних типів.
  • Європа має суттєві обмеження у виробництві практично всіх видів озброєнь. І броні техніки та вибухівки та особливо снарядів.
  • росія вже сьогодні виробляє дронів (основного засобу ведення бою в сучасній війні) у сотні разів більше, ніж виробляє їх Європа.
  • Чисельність армій європейських країн НАТО (без урахування Туреччини та США) близько 1,3 млн осіб. путін вже збільшив чисельність своєї армії до 1,3 млн осіб (але він має в рази більший мобілізаційний потенціал, ніж країни Європи).
  • Оборонна промисловість росії може вийти на випуск 2 млн снарядів і 200 танків на рік.

Уся Європа разом не змогла налагодити виробництва для України 1 млн. снарядів. Її річні потужності лише 600 тис снарядів.

Плюс Північна Корея легко вже поставила росії 1 млн снарядів і скільки ще поставить невідомо (як, до речі, і Китай)

  • Російська армія пройшла бойове згуртування, має відпрацьовану систему управління арміями та боєм, країни НАТО мають досвід лише навчань, далеко відмінних за масштабом від бойових дій в Україні

Сукупність всіх цих факторів показала карлику його фатальну помилку. Починати війну потрібно було з однієї з країн НАТО, яка б не встигла застосувати 5-ту статтю як війну було б закінчено (такі плани, наскільки мені відомо, були ще у 2019 році)

Зараз путін починає готуватися до великої війни

1. Підтримка росією конфліктів, подібних до того, що сталося в Ізраїлі 7 жовтня, показало свою ефективність.

  • Захід має обмежені ресурси. Ізраїль отримав частину військової техніки, яка готувалася для України.
  • У 2024 році подібних конфліктів буде вже кілька
  • 2025 року їх кількість може перевищити 10.
  • Західний світ не матиме змоги ефективно допомагати союзникам та поповнювати свої запаси.

2. Перерва у війні з Україною потрібна путінові як інвестиція часу в різке нарощування своєї армії для майбутнього бліц-кригу.

3. Посилення обстрілів України та безперервна наступальна активність виконує два завдання:

  • виснаження військового потенціалу України та Заходу
  • підняття ставок у майбутніх переговорах про припинення вогню (про що говорять сьогодні політики у США та Європі)

4. Найімовірніше, питання переговорів буде порушено у квітні 2024 року відразу після проведення демократичних виборів путіна (до речі, китайці мені підтверджують саме цей період)

5. Україна отримає гарантії безпеки (з великою ймовірністю) та фінансування для відновлення зруйнованої інфраструктури.

6. Далі росія гратиме на невдоволенні українського суспільства.

Адже у нас були створені очікування перемоги, але ніяк не заморозки. Тому сценарій, який в Україні готуватиме карлик – масові протести та можливе силове повалення влади (не важливо ким).

Сам факт хаосу, що наростає, і буде необхідним результатом.

7. Навіщо потрібний хаос в Україні?

У разі великої війни росія-Європа, США – Китай, важлива роль України бути союзником країн Заходу та постачальником простої аострадянської військової техніки.

Хаос множить на нуль ці плани наших партнерів (а вони є)

Плюс країну, в якій хаос і не потрібно захоплювати, вона сама розвалиться.

8. Тепер про терміни нападу на країни НАТО.

За різними оцінками Китай готується до великої війни зі США за Тайвань починаючи з 2027 року (коли закінчить переозброєння своєї армії, раніше не буде готовий)

росія може готуватися до нападу в ці ж дати, але... найближчим роком буде краще вікно можливостей.

з листопада 2024 року до кінця січня 2025 року, після президентських виборів у США і до вступу нового президента на посаду, карлик вважає, що США не зможуть істотно вплинути на діяльність НАТО.

А без США система колективної безпеки – розвалиться за лічені дні.

Так що, починаючи з травня 2024 року до січня січня у росії буде 8 месяцев активної підготовки.

У якій візьмуть участь Північна Корея та Китай.

9. Україна до цього часу тільки дістанеться свого виборчого циклу (кінець 2024 року), пройде низка протестів та соціальних конфліктів.

І сильно не вплине на майбутні події в Європі.

Єдиний хто готується до описаного вище – Польща

Вона одна уклала оборонних контарктів на суму понад 40 млрд дол, купує сотні сучасних Абрамсів, корейські танки, гаубиці, РСЗВ, ППО, БПЛА, десятки корейських винищувачів FA50 та fмериканських

Що нам робити зараз?

  • Я вже втомився говорити, але треба працювати зі сценаріями майбутнього та мати антикризовий план «Б» (на випадок, який частково описаний вище)
  • Мати ефективну стратегію економіки воєнного часу (максимальна ефективність та швидкість в ОПК, нарощування виробництва власного озброєння та мінімум держави в економіці з лібералізацією податків та регулювання, скорочення чиновників на 70%)
  • Перезавантажити держапарат – акцент на ефективних проектних менеджерів (а то в нас чиновники, за рідкісними винятками, процесні лише)
  • Мати свою стратегію і план партнерства з глобальними гравцями, який повірять, що ми не тільки домовоспроможні, але й відповідаємо за свої слова (а за ці прийде і великі фінанси)

На цьому все.

Можете, звичайно, віднести до написаного як до чергової параної, але... тепер і ви живете з цим!)

Читайте також:
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія армія війна Китай путін Європа Україна озброєння

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Однією реформою грошово-кредитного ринку ми не обійдемось
П'ять головних економічних викликів на 2024 рік
31 грудня, 2023, 09:15
Зараз питання стоїть не стільки в кількості, скільки в стандартизації та боєприпасах для безпілотників
Мільйон дронів. Це не так вже й багато
21 грудня, 2023, 14:14
«Україну почнуть садити за стіл переговорів із Росією»
Якщо завтра Трамп. Яке майбутнє чекає на Україну
7 грудня, 2023, 07:32
Країна-агресорка кожного дня продовжує депортувати все нові і нові групи українських дітей з території нашої держави
Скільки дітей Росія депортувала з України: приголомшлива цифра
7 грудня, 2023, 13:01
Зеленський візьме участь в інавгурації новообраного президента Аргентини Хав’єра Мілея
Візит Зеленського до Аргентини – Reuters назвало мету президента
10 грудня, 2023, 15:22
Фрегат Languedoc ВМС Франції був атакований дронами
Військовий корабель Франції вперше атакували дрони – ЗМІ
11 грудня, 2023, 08:10
Партизани відзняли кілька цікавих матеріалів у російській військовій частині
Партизани пробралися у військову частину в Москві
14 грудня, 2023, 05:29
Росіяни повідомило про збиття безпілотників літакового типу
Росія заявила про атаку безпілотників у трьох областях
17 грудня, 2023, 06:43
У результаті удару одна з адмінбудівель у Херсоні знищена практично вщент
Уночі «Шахеди» вдарили по Херсону: є влучання (відео)
30 грудня, 2023, 09:07

Анатолій Амєлін

Путін хоче припинення вогню?
Путін хоче припинення вогню?
Світ у вогні. Де чекати наступну «гарячу точку»?
Світ у вогні. Де чекати наступну «гарячу точку»?
Трагедія на Закарпатті. Чому це дуже погана новина
Трагедія на Закарпатті. Чому це дуже погана новина
Ви ж не думали, що у 2024 буде легше?
Ви ж не думали, що у 2024 буде легше?
Третя світова війна дедалі ближче?
Третя світова війна дедалі ближче?
Майбутнє України. Є погані та хороші новини
Майбутнє України. Є погані та хороші новини

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
48K
Радбез ООН оновився на третину. Кислиця нагадав про «окупанта совєцького місця»
22K
3 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
21K
Ющенко висловив Путіну новорічне побажання
17K
Китай відреагував на масштабні обстріли РФ по Україні
13K
На Буковині згорів будинок, у якому живе митрополит Московської церкви (фото)
8683
«Вечірній квартал» зробив заяву щодо номера про переселенку зі Скадовська, який обурив українців

Новини

Міг вирости видатним піаністом: Херсон попрощався із 11-річним Глібом Федюком
Сьогодні, 15:09
Усе через Меркель із Путіним? Польща відмовилася відправляти на венеційське бієнале картини художника
Сьогодні, 10:13
ЗСУ просунулися вперед на Запоріжжі – Генштаб
Сьогодні, 07:11
Місцями опади та ожеледиця: прогноз погоди на 3 січня
Сьогодні, 06:25
3 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 01:20
Повітряна тривога тривала чотири години: 16 бомбардувальників Ту-95 атакували ракетами
Вчора, 09:50

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua