Як змінилися тарифи на комуналку за рік: дані Держстату

З 1 червня 2023 року подорожчала електроенергія, а слідом за нею – тарифи на інші комунальні послуги

Найбільше у минулому році додала в ціні електроенергія

Середні ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива в Україні за 2023 рік зросли на 12,8%. Про це йдеться у даних Державної служби статистики.

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Стрибок тарифів відбувся у червні 2023 року – тоді ціни на електроенергію зросли майже на 70%, а слідом за ними відбулося зростання тарифів на інші комунальні послуги:

на утримання та ремонт житла – на 3,4%,

на водопостачання – 0,8%,

на прибирання сміття – на 5,5%,

на каналізацію – на 0,7%

на послуги з управління багатоквартирними будинками – на 3,0%

на електроенергію – на 69,7%.

Водночас не змінилися тарифи на природний газ, опалення та гарячу воду.

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Нагадаємо, мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та теплопостачання може бути скасований лише у 2025 році. Крім того, це буде супроводжуватися заходами підтримки населення.

До слова, українці, які не мають змоги опалювати своє житло газом, отримують субсидію на придбання твердого палива. Уряд вирішив подвоїти для них розмір субсидії на опалювальний сезон.