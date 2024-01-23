«Молока нет, но тундра тебя очень любит». Пропаганда влаштувала шоу для диктатора
Під час форуму, російському президенту розповіли про відсутність магазинів у регіоні та запросили покататися на оленях
Російський диктатор Володимир Путін 23 січня взяв участь у черговому показовому шоу – Всеросійському сімейному форумі.
Російські пропагандистські ЗМІ представили історію багатодітного оленяра, який нібито спеціально приїхав до Москви, щоб зустрітися з главою Кремля. Чоловік на камеру заявив, що в тундрі «дуже люблять Путіна», щоправда, потім видав, що немає можливості навіть дітям купити молока.
«Це наш Путін! Кожна дитина знає ваше ім'я. Розмовляти починають, скаже: «Мамо, у мене путінські гроші є, купи мені молоко». А мама каже: «Молоко де купити, магазину в тундрі немає». Такі у нас історії», – розповів чоловік.
По реакції Путіна було видно, що він не знав, як реагувати на слова чоловіка. Також Володимир Путін пообіцяв оленяреві відвідати регіон і покататися в тундрі на оленях.
Стало відомо, що демографи пропонують вигнати росіян із великих міст, щоб збільшити народжуваність.
Повідомляється, у колоніях РФ відключають опалення, щоб створити нестерпні умови, і в'язні хутчіше вступали в ряди окупаційної армії.
Коментарі — 0