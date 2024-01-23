«Молока нет, но тундра тебя очень любит». Пропаганда влаштувала шоу для диктатора

Під час форуму, російському президенту розповіли про відсутність магазинів у регіоні та запросили покататися на оленях

Російський диктатор Володимир Путін 23 січня взяв участь у черговому показовому шоу – Всеросійському сімейному форумі.

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Російські пропагандистські ЗМІ представили історію багатодітного оленяра, який нібито спеціально приїхав до Москви, щоб зустрітися з главою Кремля. Чоловік на камеру заявив, що в тундрі «дуже люблять Путіна», щоправда, потім видав, що немає можливості навіть дітям купити молока.

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«Це наш Путін! Кожна дитина знає ваше ім'я. Розмовляти починають, скаже: «Мамо, у мене путінські гроші є, купи мені молоко». А мама каже: «Молоко де купити, магазину в тундрі немає». Такі у нас історії», – розповів чоловік.

Оленяр Енксі Пяк запросив Путіна приїхати до тундри, а також розповів, що його внук чудово вміє їздити на оленях

По реакції Путіна було видно, що він не знав, як реагувати на слова чоловіка. Також Володимир Путін пообіцяв оленяреві відвідати регіон і покататися в тундрі на оленях.

Стало відомо, що демографи пропонують вигнати росіян із великих міст, щоб збільшити народжуваність.

Повідомляється, у колоніях РФ відключають опалення, щоб створити нестерпні умови, і в'язні хутчіше вступали в ряди окупаційної армії.