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Російська влада відбиратиме майно у громадян за критику війни – британська розвідка

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Російська влада відбиратиме майно у громадян за критику війни – британська розвідка
Путін підписав зміни до закону про іноземних агентів 2012 року
фото з відкритих джерел

У «іноземні агенти» включають незалежні російські новинні агенції та правозахисні організації

Державна дума РФ 22 січня обговорила законопроєкт про арешт фінансових активів, у тому числі майна, у жителів Росії, які відкрито критикують російську армію та «спеціальну військову операцію». Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, за останні місяці кілька російських письменників та музикантів було засуджено за критику війни.

У британській розвідці нагадують, що 2022 року Путін підписав зміни до закону про іноземних агентів 2012 року, який широко використовувався для репресій проти противників режиму. Станом на 3 листопада 2023 року загальний список «іноземних агентів» складав 707 осіб.

За даними британської розвідки, у «іноземні агенти» включають незалежні російські новинні агенції та правозахисні організації, багато з яких були змушені діяти за межами Росії.

«Вельми ймовірно, що цей закон спрямований на стримування та придушення антивоєнної опозиції. Нещодавній законопроект у поєднанні з заходами щодо іноземних агентів, ймовірно, спрямований на повне обмеження критики війни», – зазначається у повідомленні міноборони Британії.

Раніше повідомлялося, що російський диктатор Володимир Путін посилив покарання за неугодне владі висвітлення подій війни.

Теги: Міноборони путін закон арешт Державна Дума британська розвідка

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