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Туреччина вирішила підзаробити на продуктовій кризі у Росії

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Туреччина вирішила підзаробити на продуктовій кризі у Росії
Туреччина відправила до Росії першу партію яєць
фото із відкритих джерел

Росія видала дозвіл на ввезення яєць понад 20 турецьким підприємствам

Країна-агресор виявилась не здатною самостійно подолати яєчну кризу, спричинену рекордним зростанням вартості популярного продукту. Туреччина вирішила допомогти, і заразом підзаробити на поставках яєць росіянам. Сьогодні через пункт пропуску «Яраг-Казмаляр» ввезено першу партію яйця харчового з Туреччини в кількості 19,36 тонни (316,8 тис штук) для подальшої реалізації на території Росії. Про це повідомила Федеральна служба з ветеринарного та фітосанітарного нагляду.

Россільгоспнагляд раніше видав дозвіл на ввезення яєць понад 20 турецьким підприємствам. Минулого місяця на російський ринок також почали надходити яйця з Азербайджану.

З 1 січня РФ обнулила мито на ввезення курячих яєць, цей захід діятиме до 30 червня 2024 року. Влада Кремля очікує, що це дозволить ввезти 1,2 млрд. штук яєць і стабілізувати різко зрослі ціни на них.

За даними Росстату, у листопаді 2023 року яйця в РФ подорожчали на 15,1%, з початку року – на 35,5%, у річному вираженні – на 40,3%. В результаті, до перевірки ціноутворення підключилися Федеральна антимонопольна служба та Генпрокуратура.

За даними Росстату, виробництво яєць у РФ у листопаді 2023 року склало 3,5 млрд штук, що на 0,3% менше, ніж за аналогічний місяць минулого року. У порівнянні з жовтнем виробництво знизилось на 6,1%.

До слова, незважаючи на надзвичайні заходи влади та обіцянки російського диктатора Володимира Путіна швидко стабілізувати ситуацію, у Росії не вщухає яєчна криза і ціни на цей продукт стрімко зростають. Про це пишуть росЗМІ.

Відповідно до підсумків тижня, курячі яйця в Росії подорожчали ще на 3,95%, повідомив Росстат. З початку грудня зростання цін на яйця досягло 16,4%, а з початку року – 59%. В результаті яйця продовжують лідирувати в топі найдорожчих продуктів харчування в споживчому кошику росіян. Тільки томати показали порівнянне зростання на 52% з початку року.

Несучість, за даними Росстату, практично не знизилася з початку року: в листопаді вона була всього на 1,8% нижче, ніж рік тому, а за 11 місяців навіть зросла на 1,9%. У «провалі» з яйцями винен уряд, який «вчасно не відкрив імпорт», заявив Путін на прямій лінії. Він пообіцяв, що ситуація покращиться. Але за два тижні, що минули з того часу, яйця подорожчали майже на 10%.

Третє місце за темпами зростання цін зайняли банани: вони коштували на 46,5% дорожче, ніж рік тому.Капуста (на 29%), куряче м'ясо (на 27,7%), яблука (на 20,7%), баранина (на 17,6%), огірки (на 14,9%), морква (на 13,3%), свинина (на 12,9%), буряк (на 12,5%) і цукор (на 11,5%) також подорожчали двозначними темпами. Станом на 25 грудня Росстат оцінював загальну продовольчу інфляцію у 8,16%, а зростання цін на овочі та фрукти – у 28,19%.

Читайте також: Росіяни бідкаються через стрімке зростання цін на яйця та курку
Теги: продукти путін імпорт ринок криза влада харчування Туреччина росія росіяни

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