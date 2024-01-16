Навіть погода мститься Путіну. Пів Росії залишилося без тепла, світла та газу через аварії
Сотні тисяч росіян посеред зими замерзають у своїх помешканнях
Колапс системи житлово-комунального господарства накрив половину регіонів Росії. Комунальні аварії, що залишили сотні тисяч росіян без тепла, води, електрики та газу, торкнулися щонайменше 43 суб'єктів, пише «The Moscow Times».
Повідомляється, що у Новосибірську аварія залишила без тепла 14 тис. осіб у 237 будинках, а у Липецьку 10 тис. у 282 будинках. Також про великі аварії повідомлялося у Саратові, де опалення відключили більш ніж у 650 будинках та 100 соціальних об'єктах, включаючи школи та лікарні. Крім того, у Волгограді без тепла залишилися десятки тисяч людей, а у Нахідці, де з тією самою проблемою зіткнулися 6 тис. людей.
Незважаючи на критичний знос і низку аварій, російська влада планує радикальне скорочення витрат на житлово-комунальну інфраструктуру. Згідно з бюджетом на 2024-2026 роки, фінансування сфери ЖКГ з федерального бюджету буде урізане більш ніж удвічі.
З 2025 року, згідно із законом про бюджет, розпочнеться різкий секвестр видатків на ЖКГ: вони будуть урізані на 43%, до 506 млрд руб. А в 2026 році – ще на 25%, до 381 млрд руб. Таким чином, за три роки бюджет ЖКГ, що фінансується федеральним бюджетом, скоротиться у 2,3 рази, до мінімуму за 6 років.
Зношення мереж комунальної інфраструктури в Росії, включаючи тепло- і водопостачання, а також каналізацію, до середини 2022 року перевищило 70%, зазначав голова комітету Держдуми з будівництва та житлово-комунального господарства Сергій Пахомов. Скорочення фінансування модернізації інфраструктури з федерального бюджету обіцяє РФ нові техногенні катастрофи, переконаний економіст Ігор Ліпсіц.
Варто додати, що навіть природа сприяє боротьбі українців з країною-агресоркою. Безпосередньо по лінії кордону на території РФ холод у два рази сильніший.
До слова, у 2023 році середні щоденні втрати росіян в особовому складі, вбитими й пораненими, зросли до майже 300 на день, що більше, ніж у 2022 році.Британські аналітики прогнозують, що якщо поточні темпи втрат зберігатимуться протягом 2024 року, то до 2025 року втрати Росії вбитими й пораненими сягнуть понад 500 тисяч.
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