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Навіть погода мститься Путіну. Пів Росії залишилося без тепла, світла та газу через аварії

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Навіть погода мститься Путіну. Пів Росії залишилося без тепла, світла та газу через аварії
Попри численні аварії, влада РФ радикально скоротить витрати на житлово-комунальну інфраструктуру
фото з відкритих джерел

Сотні тисяч росіян посеред зими замерзають у своїх помешканнях

Колапс системи житлово-комунального господарства накрив половину регіонів Росії. Комунальні аварії, що залишили сотні тисяч росіян без тепла, води, електрики та газу, торкнулися щонайменше 43 суб'єктів, пише «The Moscow Times».

Повідомляється, що у Новосибірську аварія залишила без тепла 14 тис. осіб у 237 будинках, а у Липецьку 10 тис. у 282 будинках. Також про великі аварії повідомлялося у Саратові, де опалення відключили більш ніж у 650 будинках та 100 соціальних об'єктах, включаючи школи та лікарні. Крім того, у Волгограді без тепла залишилися десятки тисяч людей, а у Нахідці, де з тією самою проблемою зіткнулися 6 тис. людей.

Незважаючи на критичний знос і низку аварій, російська влада планує радикальне скорочення витрат на житлово-комунальну інфраструктуру. Згідно з бюджетом на 2024-2026 роки, фінансування сфери ЖКГ з федерального бюджету буде урізане більш ніж удвічі.

З 2025 року, згідно із законом про бюджет, розпочнеться різкий секвестр видатків на ЖКГ: вони будуть урізані на 43%, до 506 млрд руб. А в 2026 році – ще на 25%, до 381 млрд руб. Таким чином, за три роки бюджет ЖКГ, що фінансується федеральним бюджетом, скоротиться у 2,3 рази, до мінімуму за 6 років.

Зношення мереж комунальної інфраструктури в Росії, включаючи тепло- і водопостачання, а також каналізацію, до середини 2022 року перевищило 70%, зазначав голова комітету Держдуми з будівництва та житлово-комунального господарства Сергій Пахомов. Скорочення фінансування модернізації інфраструктури з федерального бюджету обіцяє РФ нові техногенні катастрофи, переконаний економіст Ігор Ліпсіц.

Навіть погода мститься Путіну. Пів Росії залишилося без тепла, світла та газу через аварії фото 1

Варто додати, що навіть природа сприяє боротьбі українців з країною-агресоркою. Безпосередньо по лінії кордону на території РФ холод у два рази сильніший.

До слова, у 2023 році середні щоденні втрати росіян в особовому складі, вбитими й пораненими, зросли до майже 300 на день, що більше, ніж у 2022 році.Британські аналітики прогнозують, що якщо поточні темпи втрат зберігатимуться протягом 2024 року, то до 2025 року втрати Росії вбитими й пораненими сягнуть понад 500 тисяч.

Теги: опалення аварія водопостачання природа погода росія газ

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