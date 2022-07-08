Генштаб назвав втрати окупантів за добу

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Нагадаємо, триває 135-та доба повномасштабної війни Росії проти України . Окупанти намагаються вести наступ на Слов'янському, Краматорському та Бахмутському напрямках.

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