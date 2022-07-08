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    Події в Україні

    Генштаб назвав втрати окупантів за добу

    Генштаб назвав втрати окупантів за добу
    фото: Генштаб ЗСУ

    Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку

    Протягом минулої доби українські захисники знищили 250 рашистів, загалом ліквідовано 36900 загарбників. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

    Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 08.07 орієнтовно склали:

    • особового складу – близько 36900 (+250) осіб ліквідовано,
    • танків ‒ 1637 (+35) од,
    • бойових броньованих машин ‒ 3811 (+14) од,
    • артилерійських систем – 828 (+13) од,
    • РСЗВ – 247 (+0) од,
    • засоби ППО – 107 (+0) од,
    • літаків – 217 (+0) од,
    • гелікоптерів – 187 (+0) од,
    • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 669 (+2),
    • крилаті ракети – 155 (+0),
    • кораблі /катери –15 (+0) од,
    • автомобільної техніки та автоцистерн – 2685 (+20) од,
    • спеціальна техніка – 66 (+0).

    Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку. Дані уточнюються чере інтенсивність бойових дій.

    Нагадаємо, триває 135-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються вести наступ на Слов'янському, Краматорському та Бахмутському напрямках.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Генштаб Україна окупація #stoprussia
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    Генштаб назвав втрати окупантів за добу