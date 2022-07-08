Генштаб назвав втрати окупантів за добу
Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку
Протягом минулої доби українські захисники знищили 250 рашистів, загалом ліквідовано 36900 загарбників. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 08.07 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 36900 (+250) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1637 (+35) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3811 (+14) од,
- артилерійських систем – 828 (+13) од,
- РСЗВ – 247 (+0) од,
- засоби ППО – 107 (+0) од,
- літаків – 217 (+0) од,
- гелікоптерів – 187 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 669 (+2),
- крилаті ракети – 155 (+0),
- кораблі /катери –15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2685 (+20) од,
- спеціальна техніка – 66 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку. Дані уточнюються чере інтенсивність бойових дій.
Нагадаємо, триває 135-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються вести наступ на Слов'янському, Краматорському та Бахмутському напрямках.
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