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    Політика

    Замах на Сіндзо Абе: експрем'єр Японії у критичному стані

    На найвидатнішого японського експрем&rsquo;єра був скоєний напад у місті Нара - Замах на Сіндзо Абе: експрем'єр Японії у критичному стані
    На найвидатнішого японського експрем’єра був скоєний напад у місті Нара
    фото: Reuters

    Колишнього прем'єр-міністра Японії без ознак життя доставили в лікарню вертольотом

    У колишнього прем'єр-міністра Японії Сіндзо Абе серцево-легенева недостатність. Цей термін часто використовується в Японії до офіційного підтвердження смерті. Про це повідомляє BBC.

    Колишнього прем'єр-міністра Японії без ознак життя доставили в лікарню вертольотом.

    «У колишнього прем'єр-міністра Абе стріляли приблизно в 11: 30 за місцевим часом в Нарі. Один чоловік, що імовірно стріляв, був узятий під варту. Стан колишнього прем'єр-міністра Абе в цей час невідомий», – повідомив журналістам головний секретар кабінету міністрів Хірокадзу Мацуно.

    Також прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив журналістам, що експрем'єр Сіндзо Абе перебуває у критичному стані. «Наразі лікарі роблять все, що в їхніх силах. Я сподіваюся і молюся, щоб колишній прем'єр-міністр Абе пережив це», – сказав він.

    Кісіда зазначив, що причина нападу на Абе незрозуміла, і заявив, що з нападом «не можна миритися».

    Передбачається, що нападник був колишнім членом Морських Сил самооборони Японії, місцевого аналога військово-морського флоту.

    Нагадаємо, сьогодні, 8 липня, у Японії було скоєно замах на вбивство колишнього прем'єр-міністра країни Сіндзо Абе. Політик був важко поранений під час свого виступу в місті Нара. Про це повідомляє японське інформаційне агентство Kyodo.

    За даними агентства, близько 11:30 за місцевим часом на політика скоїв напад невідомий, який мінімум двічі вистрілив у нього з дробовика зі спини.

    Теги: росія окупанти Японія війна напад Україна окупація #stoprussia
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    Замах на Сіндзо Абе: експрем'єр Японії у критичному стані