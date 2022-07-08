Окупанти атакували Донеччину: загинули цивільні

На Донеччині від початку повномасштабної війни росіяни убили 583 мирних жителів

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі

Російські загарбники за минулу добу, 7 липня, вбили на Донеччині шість мирних жителів та поранили 21 цивільну особу. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Телеграмі.

«7 липня росіяни вбили 6 мирних жителів Донеччини: у Краматорську, Слов'янську, Авдіївці, Сіверську, Покровському та Орлівці. Ще 21 людина отримала поранення», - написав очільник ОВА.

Відповідно до оприлюдненої інфографіки, на Донеччині від початку повномасштабної війни росіяни убили 583, а поранили 1517 мирних жителів.

Кириленко уточнив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Агресор постійно обстрілює Донеччину, вбиваючи та травмуючи громадян, знищуючи цивільну інфраструктуру населених пунктів області.

Нагадаємо, триває 135-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються вести наступ на Слов'янському, Краматорському та Бахмутському напрямках.