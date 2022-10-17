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Чеські спецслужби викрили агента РФ, який співпрацював із політиками

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Чеські спецслужби викрили агента РФ, який співпрацював із політиками
фото з відкритих джерел

Агент використовував зв'язки для формування проросійських настроїв 

У Чехії викрито російського агента, який має зв'язки з чеськими журналістами та політиками. Про це повідомляє видання Ceske Noviny.

За даними звіту Службі інформації з питань безпеки (BIS) за 2021 рік, він використовував їх для формування проросійського політичного порядку денного, координації публічних виступів політиків або медіації тем, які відповідають інтересам Росії.

На думку BIS, справа про причетність російських агентів до вибуху складів боєприпасів у Врбетіце та подальша висилка російських дипломатів з Чехії суттєво обмежила можливість особистих зустрічей між співробітниками посольства РФ та чеськими проросійськими активістами.

«Тим не менш, одному з впливових агентів, який працює від імені російської державної влади, який також має зв'язки серед журналістів і посередницькі контакти з деякими політиками, вдалося підтримувати і розширювати контакти з проросійськими активістами», – йдеться у звіті служби.

За даними BIS, агент використовував ці зв'язки для формування проросійського політичного порядку денного, координації публічних виступів політиків та медіації тем, які відповідають зовнішньополітичним інтересам Росії. «Впливова група, частиною якої є цей агент, мала достатньо коштів, щоб підтримувати або навіть розширювати коло проросійських журналістів та активістів, які, окрім виробництва альтернативного медіаконтенту, організовували б публічні заходи, які могли б бути використані на користь російської пропаганди», - зазначила BIS. Вона додала, що «залученим особам» відшкодовували витрати на підготовку матеріалів, а в деяких випадках навіть забезпечували поїздки за кордон, де їхня діяльність надалі координувалася і контролювалася.

За даними BIS, після скорочення кількості дипломатів у російському посольстві, низка осіб, які мають зв'язки з російськими спецслужбами, також залишила країну. Тому в РФ змушені шукати «альтернативні варіанти» для проведення шпигунських операцій на чеській території, вважає контррозвідка. Для цього, як вона очікує, російські шпигуни будуть використовувати Шенгенську зону і країни, в яких Росія зуміла зберегти масовану дипломатичну і розвідувальну присутність.

За даними BIS, до деяких проросійських активістів зверталися представники російських державних ЗМІ з метою отримання тенденційних думок, які можна було б використати для внутрішньої російської пропаганди.

Нагадаємо, 12 жовтня уряд Чехії в середу ухвалив рішення про посилення візових обмежень для російських громадян, також підтримку навчання білоруських та українських студентів у чеських вишах.

Теги: кордон навчання росія Чехія

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