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Ще одна країна закриває кордони для росіян із шенгенськими візами

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ще одна країна закриває кордони для росіян із шенгенськими візами
Рішення набуде чинності з 25 жовтня і стосуватиметься росіян із шенгенською візою, виданою будь-якою країною-членом ЄС
фото ілюстративне

До Чехії через міжнародний аеропорт щодня прибуває до 200 росіян

Уряд Чехії в середу ухвалив рішення про посилення візових обмежень для російських громадян, також підтримку навчання білоруських та українських студентів у чеських вишах. Про це йдеться на сайті міністерства закордонних справ Чехії.

«Тоді як в Україні російські ракети падають на дитячі майданчики та на людей, які просто йдуть на роботу, до Чехії через міжнародний аеропорт щодня прибуває до 200 громадян Російської Федерації. Саме тому ми домовилися, що тим російським громадянам, які в'їжджають на чеську територію через зовнішній Шенгенський кордон – зокрема наш міжнародний аеропорт – з метою туризму, спорту чи культури, тепер буде відмовлено у в'їзді», – зазначив глава чеського МЗС Ян Ліпавський.

Це рішення набуде чинності з 25 жовтня і стосуватиметься російських подорожувальників із чинною шенгенською візою, виданою будь-якою країною-членом ЄС. 

Таким чином, Чехія приєдналася до країн Балтії, Польщі та Фінляндії, які закрили свої кордони для російських туристів у попередні тижні. Водночас уряд Чехії дозволив студентам із України вступати до чеських університетів, навіть якщо вони отримали тимчасовий захист в іншій країні ЄС, а білоруським студентам – дозволив приїжджати на чеську територію.

Нагадаємо, 12 вересня перестав діяти спрощений візовий режим ЄС з Росією.

Теги: війна Чехія туризм росія

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