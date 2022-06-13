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    Бізнес

    Російські олігархи безкоштовно передали уряду Грузії акції Borjomi

    Злякалися санкцій? - Російські олігархи безкоштовно передали уряду Грузії акції Borjomi
    Злякалися санкцій?
    фото з відкритих джерел

    Компанія IDS Borjomi International з активами в Україні передає частину своїх акцій уряду Грузію

    Компанія IDS Borjomi International, яка належить російським олігархам, оголосила 13 червня, що її мажоритарний акціонер передає на безоплатній основі 7,73% акцій компанії уряду Грузії та більше не матиме контролю над нею.

    Як повідомляє Інтерфакс-Україна, після офіційного прийняття пропозиції виконавчою владою Грузії, 7,73% акцій IDS Borjomi International будуть передані уряду Грузії без будь-якої компенсації.

    В результаті цієї угоди:
    • мажоритарний акціонер більше не матиме контролю над IDS Borjomi International;
    • представництво основного акціонера в Раді директорів IDS Borjomi International скоротиться з 8 до 2 членів;
    • уряд Грузії призначить свого представника головою Ради директорів IDS Borjomi International.

    «Я впевнена, що завдяки цій угоді, компанія відновить виробництво мінеральної води Боржомі в Грузії, а ми, як ексклюзивний дистриб’ютор Боржомі в Україні, продовжимо забезпечувати українських споживачів їхнім улюбленим продуктом», — заявила Наталія Матусевич, директор з розвитку бізнесу та маркетингу IDS Ukraine, яка входить до IDS Borjomi International.

    Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну багато відомих іноземних компаній оголосили про вихід із російського ринку. Зокрема, офіційні ритейлери Apple у Росії почали закривати магазини, перенаправляючи дефіцитну техніку в точки з вищим трафіком. Також російський ринок покидає Starbucks та мережа з продажу джинсового одягу Levi Strauss & Co.

    Як відомо, Євросоюз запровадив уже шість пакетів санкцій проти Росії і наразі вже приступив до роботи над сьомим пакетом санкцій.

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    Теги: росія окупанти війна олігархи Грузія Україна уряд окупація #stoprussia
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    Російські олігархи безкоштовно передали уряду Грузії акції Borjomi