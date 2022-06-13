Російські олігархи безкоштовно передали уряду Грузії акції Borjomi

Компанія IDS Borjomi International з активами в Україні передає частину своїх акцій уряду Грузію

Компанія IDS Borjomi International, яка належить російським олігархам, оголосила 13 червня, що її мажоритарний акціонер передає на безоплатній основі 7,73% акцій компанії уряду Грузії та більше не матиме контролю над нею.

Як повідомляє Інтерфакс-Україна, після офіційного прийняття пропозиції виконавчою владою Грузії, 7,73% акцій IDS Borjomi International будуть передані уряду Грузії без будь-якої компенсації.

В результаті цієї угоди:

мажоритарний акціонер більше не матиме контролю над IDS Borjomi International;

представництво основного акціонера в Раді директорів IDS Borjomi International скоротиться з 8 до 2 членів;

уряд Грузії призначить свого представника головою Ради директорів IDS Borjomi International.

«Я впевнена, що завдяки цій угоді, компанія відновить виробництво мінеральної води Боржомі в Грузії, а ми, як ексклюзивний дистриб’ютор Боржомі в Україні, продовжимо забезпечувати українських споживачів їхнім улюбленим продуктом», — заявила Наталія Матусевич, директор з розвитку бізнесу та маркетингу IDS Ukraine, яка входить до IDS Borjomi International.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну багато відомих іноземних компаній оголосили про вихід із російського ринку. Зокрема, офіційні ритейлери Apple у Росії почали закривати магазини, перенаправляючи дефіцитну техніку в точки з вищим трафіком. Також російський ринок покидає Starbucks та мережа з продажу джинсового одягу Levi Strauss & Co.

Як відомо, Євросоюз запровадив уже шість пакетів санкцій проти Росії і наразі вже приступив до роботи над сьомим пакетом санкцій.