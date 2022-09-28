Навіщо Путін погрожує ядерною зброєю: генерал назвав головну причину

Кремль використовує ядерний шантаж, аби схилити Україну до переговорів

Екскерівник Служби зовнішньої розвідки України у 2005–2010 роках, генерал армії Микола Маломуж впевнений, що російський диктатор Володимир Путін не застосує ядерну зброю проти України. Таку думку генерал висловив в інтерв’ю Obozrevatel.

Генерал переконаний, що механізми шантажу Кремль використовує для того, щоб схилити нас до переговорів, висунути ультиматум: або ядерна війна, оскільки «ми звільняємо території Росії», або договір на умовах Москви.

«Я думаю, такий шантаж є ознакою великої слабкості Путіна. Він не зможе реалізувати такий принцип, тому що, заявивши про останній, ядерний аргумент, він викликав на себе вогонь усього світу, і не лише Заходу. Фактично це буде війна не із Заходом, а з усім ядерним клубом та з іншими країнами, які не хотіли б бути долученими до ядерної війни», – заявив Маломуж.

Колишній очільник Служби зовнішньої розвідки України не має сумнівів, що застосування тактичної ядерної зброї переростає у глобальне протистояння із застосуванням глобального ядерного озброєння. Саме тому США та Велика Британія чітко заявили про те, що в такому разі вони завдадуть удару, що, можливо, стане початком глобальної війни.

«Це грань. Тому гадаю, що Путін не є самогубцем, він не піде на застосування ядерної зброї. Так, він погрожуватиме, гратиме на межі фолу. США вже попередили Путіна: щойно буде розгортання ядерних засобів, вони завдадуть ударів по конкретних центрах ухвалення рішень у Москві, а це Путін та його найближче оточення.

Думаю, на певному етапі Путін буде змушений іти на переговори під тиском наших військ, міжнародної громадськості. Він відступатиме з наших територій, а ми вироблятимемо нову модель безпеки України, а в перспективі нова модель формуватиметься і для світової спільноти», – сказав Маломуж.

Нагадаємо, президент держави-агресорки Росії Володимир Путін вранці 21 вересня у зверненні до росіян оголосив про початок часткової мобілізації. Російський диктатор також заявив про готовність використати ядерну зброю.

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