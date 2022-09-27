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РНБО розробило план дій для українців на випадок ядерного удару 

Альона Боженко
glavcom.ua
РНБО розробило план дій для українців на випадок ядерного удару 
РНБО розробило інструкцію для українців щодо застосування РФ ядерної зброї
фото: Уніан

Використання РФ ядерної зброї не зупинить Україну в обороні її територій 

Апарат РНБО розробив детальну інструкцію для громадян на випадок застосування Росією тактичної ядерної зброї. Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, передає Радіо Свобода.

Розроблений РНБО план дій на випадок тактичного ядерного удару максимально оприлюднять найближчими днями.

За словами Данілова, можливе використання РФ ядерної зброї не зупинить Україну в обороні її територій.

«Якщо не буде відповіді світової спільноти, країн НАТО на таку зухвалу атаку (якщо вона, не дай Боже, відбудеться), це не значить, що ми не будемо боронити свою землю. Нас зупинити не може ніхто: ні Путін, ні його війська. І це вже було неодноразово доведено».

Як відомо, 27 вересня Медведєв заявив, що Росія має право використовувати ядерну зброю, якщо це необхідно, якщо її або її союзники будуть атакувати за допомогою цього типу зброї. Використання ядерної зброї відбуватиметься відповідно до «основ державної політики в галузі ядерного стримування».

На запитання, чи є це офіційною позицією Кремля, Пєсков відповів, мовляв, «достатньо згадати відповідну позицію доктрини». 

Як стало відомо, країна-терористка купить пігулки від радіації на суму майже на 5 млн рублів.  

Раніше президент країни-терористки Володимир Путін заявив, що в загрозі територіальної цілісності країни Росія використає ядерну зброю. У відповідь на це державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що у Вашингтоні вони розробили план дій у випадку, якщо Росія застосовує ядерну зброю в Україні. 

Перед цим Байден заговорив про ядерний удар: чому це поганий знак для світу. Як стало відомо, президент США Джо Байден днями застеріг президента РФ Володимира Путіна від застосування хімічної або ядерної зброї в Україні. 

Теги: РНБО ядерна зброя росія

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