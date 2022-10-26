Головна Світ Політика
search button user button menu button

Президент Ізраїлю у США представив докази застосування іранських дронів в Україні 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Президент Ізраїлю у США представив докази застосування іранських дронів в Україні 
Рашисти маркують безпілотники під «Герань-2» 
фото з відкритих джерел

Безпілотники ідентифіковані, «незважаючи на заперечення Ірану і спробу приховати їхнє іранське походження шляхом додавання російських написів» 

Президент Ізраїлю Іцхак Герцог представив американським чиновникам на зустрічі у Вашингтоні докази використання Росією іранських безпілотників на війні в Україні, повідомляє The Times of Israel.

Президент Ізраїлю приземлився у Вашингтоні у вівторок із коротким візитом, який включає зустріч із президентом США Джо Байденом у середу. Перед від'їздом він сказав, що найактуальнішою темою на порядку денному буде «іранська загроза, яка дестабілізує не тільки Близький Схід, а й увесь світ».

У заяві Герцога стверджується, що «незважаючи на заперечення Ірану і спробу приховати їхнє іранське походження шляхом додавання російських написів», очевидно, що частини безпілотників «ідентичні» іранським. 

Фотодокази показують, що безпілотники в Україні мають багато однакових характеристик, включно з їхньою структурою, розмірами та нумерацією. На першому слайді було показано дві пари фотографій: на одній із них зафіксовано іранські БпЛА «Шахед-136», на другій – знайдені в Україні уламки російських безпілотників «Герань-2».  

На другому слайді – ще дві фотографії: двигун БпЛА «Шахед-136» та знімок, зроблений в Україні, де на землі було знайдено аналогічний двигун. 

«Іран вкотре доводить, що йому не можна довіряти і що в кожному регіоні, де є вбивства, страждання і ненависть, присутній Іран... Іранська зброя відіграє центральну роль у глобальній дестабілізації, і міжнародне співтовариство повинно винести з цього урок, зараз і в майбутньому», – ідеться в повідомленні.

У заяві президента Ізраїлю не уточнювалося, яким посадовим особам США буде представлено ймовірні фотодокази.

На зустрічі Герцог сказав, що він «буде більше розкривати той факт, що іранська зброя використовується проти цивільного населення в Україні». 

Президент Ізраїлю раніше анонсував: поділиться фотодоказами того, що Росія використовувала вдосконалені іранські безпілотники у своїх атаках на Україну. Повідомляється, що співробітники ізраїльської служби безпеки за допомогою візуального аналізу встановили, що фрагменти безпілотників, використаних в Україні, ідентичні тим, які були розроблені в Ірані. 

До слова, в Ірані вбито полковника Корпусу вартових Ісламської революції, який міг відповідати за постачання дронів-камікадзе до РФ.

Нагадаємо, Росія останнім часом масово застосовує для ударів по Україні іранські дрони-камікадзе Shahed 136. Тегеран неодноразово заперечував передачу безпілотників Росії. У Білому домі вважають заперечення Ірану неправдою.

МЗС України 17 жовтня оприлюднило заяву щодо співучасті Ірану в злочинах Росії проти України. Адже Російська Федерація продовжує здійснювати терористичні акти проти цивільного населення та критичної інфраструктури України, використовуючи бойові безпілотники іранського виробництва. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запропонував розірвати дипломатичні відносини України з Іраном.

Іран відкинув звинувачення України у постачанні Росії озброєнь та заявляє про готовність обговорити з Києвом озвучені претензії. 

Президент України Володимир Зеленський раніше звинуватив іранський уряд у брехні щодо постачання Росії дронів-камікадзе, якими були атаковані українські міста. 

Зауважимо, що за даними української розвідки найближчим часом Іран постачатиме Росії ракети класу «земля-земля» та нові безпілотники Arash-2.

Читайте також:

Посол Євген Корнійчук: Ми вже можемо ізраїльтян навчати, як збивати іранські дрони

Як Україна збиває іранські «Шахеди». Репортаж The New York Times

Теги: росія зброя Ізраїль президент безпілотник населення

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Жодна інша країна не запроваджувала обмежень на в’їзд українців  
Посол України пояснив, чому Ізраїль такий скупий на допомогу Україні 
Вчора, 13:41
Євген Корнійчук розповів про допомогу Ізраїлю Україні
Український посол звернувся до ізраїльського уряду: Чим українські євреї гірше за російських?
Вчора, 16:40
Ізраїль оприлюднить докази використання іранських дронів на території України
Ізраїль передасть США докази, щодо використання іранських дронів на території України
Вчора, 23:07

Політика

Поки Росія слабшає, Китай гострить зуби на східні території РФ – Forbes 
Поки Росія слабшає, Китай гострить зуби на східні території РФ – Forbes 
Президент Ізраїлю у США представив докази застосування іранських дронів в Україні 
Президент Ізраїлю у США представив докази застосування іранських дронів в Україні 
Вірменія заборонила в'їзд пропагандистці Симоньян
Вірменія заборонила в'їзд пропагандистці Симоньян
Байден і Сунак обговорили ситуацію в Україні: про що домовилися
Байден і Сунак обговорили ситуацію в Україні: про що домовилися
Польща може побудувати стіну на кордоні з Калінінградською областю РФ – Reuters
Польща може побудувати стіну на кордоні з Калінінградською областю РФ – Reuters
«Брудна бомба» України. Рада безпеки ООН провела закрите засідання на запит Росії – Reuters
«Брудна бомба» України. Рада безпеки ООН провела закрите засідання на запит Росії – Reuters

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
366K
Путін йде ва-банк. Йому потрібна ще більша війна
47K
«Хоч стій, хоч падай». Депутат Держдуми висміяв Конашенкова
36K
Курс на Африку. Путін зустрівся із президентом однієї з найбідніших країн світу
31K
Переговори за участю Папи Римського. Кремль відреагував на пропозицію Макрона
30K
Відомий бізнесмен пропонує українцям ставити пам’ятники Путіну
29K
Андрій Єрмак анонсував хороші новини для України

Новини

«План Маршалла» для України і призначення прем’єра Британії. П'ять головних новин 25 жовтня
Вчора, 21:00
Окупанти мінують берегову лінію Дніпра на Херсонщині – Генштаб
Вчора, 07:17
Пригожин створює військову структуру, що може стати загрозою Путіну – ISW
Вчора, 07:03
Новий скандал з Червоним Хрестом та арешт Богуслаєва. П'ять головних новин 24 жовтня
24 жовтня, 21:20
Лукашенко збирає інформацію про потенційних призовників
24 жовтня, 08:07
Україна завдала 11 авіаударів по базах окупантів – Генштаб
24 жовтня, 07:30

Прес-релізи

В Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту
В Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту
18 жовтня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту