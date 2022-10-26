Президент Ізраїлю у США представив докази застосування іранських дронів в Україні 

Безпілотники ідентифіковані, «незважаючи на заперечення Ірану і спробу приховати їхнє іранське походження шляхом додавання російських написів»

Президент Ізраїлю Іцхак Герцог представив американським чиновникам на зустрічі у Вашингтоні докази використання Росією іранських безпілотників на війні в Україні, повідомляє The Times of Israel.

Президент Ізраїлю приземлився у Вашингтоні у вівторок із коротким візитом, який включає зустріч із президентом США Джо Байденом у середу. Перед від'їздом він сказав, що найактуальнішою темою на порядку денному буде «іранська загроза, яка дестабілізує не тільки Близький Схід, а й увесь світ».

У заяві Герцога стверджується, що «незважаючи на заперечення Ірану і спробу приховати їхнє іранське походження шляхом додавання російських написів», очевидно, що частини безпілотників «ідентичні» іранським.

Фотодокази показують, що безпілотники в Україні мають багато однакових характеристик, включно з їхньою структурою, розмірами та нумерацією. На першому слайді було показано дві пари фотографій: на одній із них зафіксовано іранські БпЛА «Шахед-136», на другій – знайдені в Україні уламки російських безпілотників «Герань-2».

На другому слайді – ще дві фотографії: двигун БпЛА «Шахед-136» та знімок, зроблений в Україні, де на землі було знайдено аналогічний двигун.

«Іран вкотре доводить, що йому не можна довіряти і що в кожному регіоні, де є вбивства, страждання і ненависть, присутній Іран... Іранська зброя відіграє центральну роль у глобальній дестабілізації, і міжнародне співтовариство повинно винести з цього урок, зараз і в майбутньому», – ідеться в повідомленні.

У заяві президента Ізраїлю не уточнювалося, яким посадовим особам США буде представлено ймовірні фотодокази.

На зустрічі Герцог сказав, що він «буде більше розкривати той факт, що іранська зброя використовується проти цивільного населення в Україні».

Президент Ізраїлю раніше анонсував: поділиться фотодоказами того, що Росія використовувала вдосконалені іранські безпілотники у своїх атаках на Україну. Повідомляється, що співробітники ізраїльської служби безпеки за допомогою візуального аналізу встановили, що фрагменти безпілотників, використаних в Україні, ідентичні тим, які були розроблені в Ірані.

До слова, в Ірані вбито полковника Корпусу вартових Ісламської революції, який міг відповідати за постачання дронів-камікадзе до РФ.

Нагадаємо, Росія останнім часом масово застосовує для ударів по Україні іранські дрони-камікадзе Shahed 136. Тегеран неодноразово заперечував передачу безпілотників Росії. У Білому домі вважають заперечення Ірану неправдою.

МЗС України 17 жовтня оприлюднило заяву щодо співучасті Ірану в злочинах Росії проти України. Адже Російська Федерація продовжує здійснювати терористичні акти проти цивільного населення та критичної інфраструктури України, використовуючи бойові безпілотники іранського виробництва. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запропонував розірвати дипломатичні відносини України з Іраном.

Іран відкинув звинувачення України у постачанні Росії озброєнь та заявляє про готовність обговорити з Києвом озвучені претензії.

Президент України Володимир Зеленський раніше звинуватив іранський уряд у брехні щодо постачання Росії дронів-камікадзе, якими були атаковані українські міста.

Зауважимо, що за даними української розвідки найближчим часом Іран постачатиме Росії ракети класу «земля-земля» та нові безпілотники Arash-2.

Як Україна збиває іранські «Шахеди». Репортаж The New York Times