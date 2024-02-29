Допомагали українцям: відразу двоє бізнесменів зі списку Forbes позбулися паспортів Росії

Андрій Баронов та Ратмір Тимашев тепер не є громадянами країни-агресора

Російські багатії та власники компанії Veem Software Андрій Баронов та Ратмір Тімашев які, за їх словами, допомагали переселенцям в Україні, відтепер є громадянами Кіпру

Бізнесмени продовжують відмовлятися від громадянства Росії на тлі війни в Україні та міжнародних санкцій. Свої російські паспорти здали творці Veem Software Андрій Баронов та Ратмір Тімашев, які входили до рейтингу «200 найбагатших бізнесменів Росії» за версією журналу Forbes. Про це йдеться на сайті російської версії видання.

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Як розповіли виданню їхні знайомі, обидва підприємці оформили процедури виходу з російського громадянства у посольстві Росії в Республіці Кіпр. Після цього в обох залишилося лише одне громадянство – кіпрське. Самі бізнесмени давно живуть за кордоном: Баронов – у Швейцарії, а Тімашов – у США.

Про подання документів на вихід із громадянства Росії Баронов повідомив у квітні минулого року у своєму акаунті в соцмережі LinkedIn. «Я приватна особа і ніколи не роблю публічних коментарів, особливо щодо політики. Я роблю рідкісний виняток, бо глибоко вражений російською війною в Україні. Я офіційно подав усі документи, необхідні для відмови від російського громадянства», – зазначив Баронов.

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Він також додав, що пожертвував мільйони доларів авторитетним гуманітарним організаціям, які допомагали «переміщеним українцям на території України». Офіційно підприємець перестав бути громадянином Росії у грудні.

У свою чергу Ратмір Тимашев відмовився від російського паспорта в січні 2024 року, з доказом чого ознайомився Forbes. Це також підтвердив сам Тімашов.

До цього від громадянства Росії відмовилися сім мільярдерів. Серед них: колишній партнер Алішера Усманова Василь Анісімов (стан $1,6 млрд), засновник та основний власник холдингу Freedom Тимур Турлов (стан $2,4 млрд), засновник інвестиційної компанії «Трійка Діалог» Рубен Варданян ($1,3 млрд), засновник інвестиційної компанії DST Global Юрій Мільнер ($7,3 млрд), засновник Revolut Микола Сторонський ($7,1 млрд), засновник енергетичної компанії «Ареті» Ігор Макаров ($2,2 млрд) та засновник Tinkoff Group Олег Тіньков ($0,86 млрд після продажу Тінькофф Банку).

Нагадаємо, міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен закликав змінити систему отримання фінського громадянства та заборонити росіянам отримувати фінський паспорт.