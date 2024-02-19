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Один із американських штатів будує військовий табір для захисту кордону

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Один із американських штатів будує військовий табір для захисту кордону
фото: The New York Times

Техас будує військовий табір для захисту від мігрантів

У штаті Техас на кордоні США та Мексики для боротьби з потоком незаконних мігрантів розпочалося будівництво військового табору на 2,3 тис. осіб. Про це заявив губернатор Техасу Грег Ебботт, пише The New York Times.

«Щоб підвищити свій потенціал у питанні охорони кордонів, ми будуємо новий військовий табір, який дасть змогу національній гвардії Техасу покращити проведення операцій у цьому районі», – написав Грег Ебботт на своєму обліковому записі в соцмережі Х. Він пояснив, що табір вміщує 1,8 тис. осіб, але за потреби його можна збільшити до 2,3 тис. осіб.

Перший етап будівництва вже розпочався. Приводом для зведення табору стали невдоволення Техасом охорони кордону, який контролювала влада США. Ебботт привернув до захисту кордонів місцеву Національну гвардію і посилив низку правил, що стосуються мігрантів.

У Техасі неодноразово заявляли, що адміністрація США не здійснює належним чином охорону кордону, що призвело до напливу нелегальних мігрантів. У відповідь губернатор штату Грег Ебботт залучив місцеву Національну гвардію для захисту кордону, посилив зведення бар'єрів, ініціював проведення масштабних операцій боротьби з контрабандою наркотиків, підписав закон, що дозволяє місцевим правоохоронним органам затримувати мігрантів, а суддям – ухвалювати рішення про їх депортацію. Також розпорядився вивозити мігрантів на автобусах у великі американські міста, зокрема у Вашингтон, Нью-Йорк та Чикаго. З 2022 року, за словами Ебботта, до інших частин країни було відправлено 102,1 тис. нелегалів.

Нагадаємо, штат Техас продовжує кидати виклик президенту США Джо Байдену в питанні кордону з Мексикою та пропонує грошову винагороду добровольцям військового департаменту Техасу для охорони кордону. Адміністрація штату прагне «розмістити засоби охорони кордону в зонах підвищеної загрози, щоб позбавити злочинні організації можливості нелегально переміщувати наркотики і людей до Техасу». Як повідомляється на сайті військового відомства Техасу, добровольці працюватимуть з ним на повну ставку і отримуватимуть до $55 на день.

Це відбувається на тлі постійної напруженості між губернатором Грегом Ебботтом і адміністрацією Байдена щодо кордону з Мексикою, через який до Штатів потрапляють сотні тисяч мігрантів. 26 січня Верховний суд став на бік адміністрації Байдена і постановив, що агенти федерального прикордонного патруля мають право зняти колючий дріт, встановлений за наказом Еббота біля прикордонного міста Ігл-Пасс.

Читайте також: Техас проти Байдена. Що відбувається у США?
Теги: США біженці табір влада Вашингтон наркотики добровольці закон мігранти будівництво соцмережі

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