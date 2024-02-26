Затримано ухилянтів, які хотіли переплисти Тису на камерах для шин

Усі затримані скористалися послугами переправників, які запевняли, що за $4 тис. організують безпечний перетин кордону на човнах

Прикордонники затримали сімох чоловіків, які намагалися перетнути річку Тиса, щоб потрапити в Румунію. Для цього вони мали використати автомобільні камери для шин. Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

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Спочатку за 50 метрів до кордону наряд затримав полтавця, киянина та тернополянина, а вже за пів години, на відстані 70 метрів до кордону, затримали ще трьох чоловіків – двох запоріжців та одного маріупольця.

фото: ДПСУ

Один житель Запоріжжя спробував втекти та здійснив напад на прикордонника.

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Окрім цього, окремо було затримано ще одного чоловіка, який приїхав на Закарпаття з Київщини. Самостійно склавши маршрут порушення кордону через річкову ділянку, киянин купив собі гідрокостюм та ласти, ретельно запакував документи, гроші та особисті речі у поліетилен і вирушив на Тячівщину.

фото: ДПСУ

фото: ДПСУ

Усі затримані скористалися послугами переправників, які запевняли, що за $4 тис. організують безпечний перетин кордону на човнах. Проте, прибувши до кордону, чоловікам запропонували перепливати річку за допомогою надувних автомобільних камер для шин.

«Переправники вдалися до своєї звичної практики – дочекавшись ночі, повідомили клієнтам, що прийдеться перепливати річку без човна. А далі, запевняючи, що знають мілини, на яких недоцільно використовувати плавзасоби, наказали чоловікам іти до річки та стрибати у воду», – повідомляє ДПСУ.

Нагадаємо, прикордонники затримали ухилянта, який хотів незаконно перетнути кордон. Завадою для цього стали вовки, яких він зустрів по дорозі.

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До слова, працівники Національної поліції розслідують близько 9400 кримінальних справ щодо ухилення від мобілізації, а 2600 обвинувальних актів вже направлено до суду.

Як відомо, військовозобов'язані, які отримали умовні терміни покарання за ухилення від військової служби, й надалі підлягають мобілізації, але за повторне скоєння аналогічного злочину передбачений вже реальний строк.