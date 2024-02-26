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Затримано ухилянтів, які хотіли переплисти Тису на камерах для шин

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Затримано ухилянтів, які хотіли переплисти Тису на камерах для шин
Чоловіки намагалися перетнути річку Тиса, щоб потрапити в Румунію
фото: ДПСУ

Усі затримані скористалися послугами переправників, які запевняли, що за $4 тис. організують безпечний перетин кордону на човнах

Прикордонники затримали сімох чоловіків, які намагалися перетнути річку Тиса, щоб потрапити в Румунію. Для цього вони мали використати автомобільні камери для шин. Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

Спочатку за 50 метрів до кордону наряд затримав полтавця, киянина та тернополянина, а вже за пів години, на відстані 70 метрів до кордону, затримали ще трьох чоловіків – двох запоріжців та одного маріупольця.

Затримано ухилянтів, які хотіли переплисти Тису на камерах для шин фото 1
фото: ДПСУ

Один житель Запоріжжя спробував втекти та здійснив напад на прикордонника.

Окрім цього, окремо було затримано ще одного чоловіка, який приїхав на Закарпаття з Київщини. Самостійно склавши маршрут порушення кордону через річкову ділянку, киянин купив собі гідрокостюм та ласти, ретельно запакував документи, гроші та особисті речі у поліетилен і вирушив на Тячівщину.

Затримано ухилянтів, які хотіли переплисти Тису на камерах для шин фото 2
фото: ДПСУ
Затримано ухилянтів, які хотіли переплисти Тису на камерах для шин фото 3
фото: ДПСУ

Усі затримані скористалися послугами переправників, які запевняли, що за $4 тис. організують безпечний перетин кордону на човнах. Проте, прибувши до кордону, чоловікам запропонували перепливати річку за допомогою надувних автомобільних камер для шин.

«Переправники вдалися до своєї звичної практики – дочекавшись ночі, повідомили клієнтам, що прийдеться перепливати річку без човна. А далі, запевняючи, що знають мілини, на яких недоцільно використовувати плавзасоби, наказали чоловікам іти до річки та стрибати у воду», – повідомляє ДПСУ.

Нагадаємо, прикордонники затримали ухилянта, який хотів незаконно перетнути кордон. Завадою для цього стали вовки, яких він зустрів по дорозі. 

До слова, працівники Національної поліції розслідують близько 9400 кримінальних справ щодо ухилення від мобілізації, а 2600 обвинувальних актів вже направлено до суду. 

Як відомо, військовозобов'язані, які отримали умовні терміни покарання за ухилення від військової служби, й надалі підлягають мобілізації, але за повторне скоєння аналогічного злочину передбачений вже реальний строк.

Теги: гроші документи напад ухилянти

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