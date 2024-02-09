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Усунення Трампа від участі у виборах: Верховний суд США може ухвалити нове рішення

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Усунення Трампа від участі у виборах: Верховний суд США може ухвалити нове рішення
колаж Finantial Times

Finantial Times: Верховний суд США, схоже, обережно ставиться до недопущення Дональда Трампа до виборів у Колорадо

Верховний суд Сполучених Штатів напередодні заслухав юридичні аргументи у справі про рішення суду виключити колишнього президента Дональда Трампа з участі у виборах у штаті Колорадо. Про це пише Finantial Times.

Справа була порушена після звернення Дональда Трампа до вищої юридичної інстанції Сполучених Штатів, і на карту поставлено, чи федеральний Верховний суд підтримає рішення Верховного суду штату Колорадо, яким колишньому президенту було заборонено балотуватися на президентську посаду в грудні минулого року з посиланням на Конституцію. На думку суддів штату Колорадо, можна зробити висновок, що Дональд Трамп був «залучений до заколоту», спрямований на повалення державного порядку. Вони стверджували, що стаття 14 Конституції США говорить, що особи, які присягнули Конституції, які раніше обіймали державні посади і які були залучені до заколоту, не можуть обіймати таку посаду більше одного разу.

Виступаючи у Федеральному Верховному суді, який також відіграє роль Конституційного суду, адвокат Дональда Трампа Джонатан Мітчелл заявив, що вони не згодні з початковим висновком про те, що події 6 січня 2021 року стосуються категорії заколоту, спрямованого на повалення державного порядку. Інші аргументи адвоката включали те, що Дональд Трамп не піддавався судовому переслідуванню в жодному суді за участь у заколоті і що таке звинувачення не було пред'явлено, а це означає, що його не може бути визнано причетним до подібної справи.

Від імені штату Колорадо Джейсон Мюррей пояснив, що ця справа перебуває на розгляді Верховного суду, за яким необхідно ухвалити чітке рішення, інакше виникне ризик «конституційної кризи». Адвокат закликав до швидкого ухвалення рішення з цього питання. Згідно з слуханнями та резюме, члени Верховного суду, незалежно від політичної орієнтації, скептично поставилися до рішення штату Колорадо. Головний суддя Джон Робертс зазначив, що якщо його судова рада винесе рішення про те, що колишнього президента можна усунути від участі у виборах, це може мати «серйозні наслідки» у вигляді процедури позбавлення права голосу на виборах проти демократів «з іншого боку».

Дональд Трамп на пресконференції у Флориді після судового засідання заявив, що шкодує про проведення такої процедури, але заявив, що довіряє Верховному суду та дозволить йому ухвалити рішення у цій справі. Він зазначив, що відмовити йому в участі у виборах було б «складно», також з огляду на цифри у опитуваннях. Рішення про висування Дональда Трампа на виборах може бути ухвалене протягом кількох днів або тижнів, згідно з заявами, опублікованими після судового засідання.

У Колорадо праймеріз Республіканської партії проходять 5 березня, у так званий супервівторок, коли виборці-республіканці та демократи більш ніж у десятці штатів можуть вирішити, кого вони хочуть бачити своїм кандидатом у президенти. На початку січня глава адміністрації штату Колорадо схвалив включення Дональда Трампа до виборчих бюлетенів за умови, що голоси, подані за нього, мають бути проігноровані, якщо Верховний суд таки залишить чинним рішення суду штату грудня минулого року.

До слова, колишній президент США та ймовірний кандидат на президентських виборах 2024 року від Республіканської партії Дональд Трамп закликав не голосувати за компромісну угоду з регулювання міграції в Сенаті, яка містить додаткові кошти на допомогу Україні. Про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social.

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Теги: соцмережі президент адвокат партії Дональд Трамп

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