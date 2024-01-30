У штаб-квартирі ЦРУ введено нову заборону

США мають намір посилити роботу ЦРУ з аналізу відкритих джерел, і вже почали розробку національної стратегії

Аналітики Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США заборонили використовувати на робочому місці месенджер Telegram, створений росіянином Павлом Дуровим. Про це повідомляють джерела Bloomberg.

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За їхніми словами, програму не можна запускати ні на службових комп'ютерах, ні на власних мобільних пристроях. В результаті, щоб скористатися Telegram, співробітникам доводиться залишати територію штаб-квартири ЦРУ.

Месенджер представляє інтерес для аналітиків, які спеціалізуються на Росії. Особлива увага приділяється публікаціям, пов'язаним із війною в Україні, у тому числі у каналах прокремлівських військових блогерів.

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Як пише агентство, США мають намір посилити роботу ЦРУ з аналізу відкритих джерел і вже почали розробку національної стратегії OSINT, проте подібні обмеження відбиваються на швидкості збору даних і уповільнюють процес виявлення корисних відомостей.

У листопаді користування Telegram обмежили у Франції. Зокрема, урядовців зобов'язали видалити додаток зі своїх пристроїв, оскільки його не схвалило Національне агентство безпеки інформаційних систем (ANSSI). Під заборону також потрапили WhatsApp та Signal.

Крім того, нагляд над Telegram вирішив поступово втілювати і ЄС. Керівництво месенджера зобов'язали призначити до 17 лютого 2024 року юридичного представника для зв'язку з Єврокомісією з метою боротьби з екстремістським контентом та пропагандою насильства.

Були претензії до Telegram і у Німеччині. У січні 2022 року глава МВС країни Ненсі Фезер допустила блокування месенджера через його використання екстремістськими угрупованнями. Зокрема, вона зазначила, що праві радикали координували через додаток протести проти заходів уряду щодо боротьби з пандемією та погрожували вбивством низки німецьких політиків.

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У свою чергу, мінюст вимагав від керівництва Telegram призначити офіційного представника в Німеччині для юридичних запитів щодо протиправного контенту. У разі відмови відомство загрожувало компанії «мільйонними» штрафами.

До слова, кількість українців, які щоденно користуються інтернетом, за рік зросла з 72% до 80%. Про це йдеться в результатах опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) на замовлення Програми розвитку ООН (UNDP) в Україні за підтримки Швеції та в партнерстві з Міністерством цифрової трансформації України. У 2023 році 11% українців користувалися інтернетом нерегулярно: 2-3 години на тиждень і рідше. Не користувалися інтернетом взагалі 9% респондентів – за два роки (2021-2023 рр) їхня частка зменшилася на 5%.

Як повідомлялося раніше, українців запитали про те, у яких легітимний в їх очах спосіб вибори мають бути проведені вибори. Один з очевидних варіантів в епоху діджиталізації – запровадити голосування через інтернет. За результатами опитування, більшість українців (65% станом на жовтень 2023 року) негативно ставляться до ідеї дистанційного голосування через інтернет і переживають за ризики фальсифікацій. Підтримують ідею – 29%.