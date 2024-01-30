Головна Техно Телеком
search button user button menu button

У штаб-квартирі ЦРУ введено нову заборону

Ірина Озтурк
glavcom.ua
У штаб-квартирі ЦРУ введено нову заборону
ЦРУ вирішив посилити нагляд над Telegram
фото із відкритих джерел

 США мають намір посилити роботу ЦРУ з аналізу відкритих джерел, і вже почали розробку національної стратегії 

Аналітики Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США заборонили використовувати на робочому місці месенджер Telegram, створений росіянином Павлом Дуровим. Про це повідомляють джерела Bloomberg.

За їхніми словами, програму не можна запускати ні на службових комп'ютерах, ні на власних мобільних пристроях. В результаті, щоб скористатися Telegram, співробітникам доводиться залишати територію штаб-квартири ЦРУ.

Месенджер представляє інтерес для аналітиків, які спеціалізуються на Росії. Особлива увага приділяється публікаціям, пов'язаним із війною в Україні, у тому числі у каналах прокремлівських військових блогерів. 

Як пише агентство,  США мають намір посилити роботу ЦРУ з аналізу відкритих джерел і вже почали розробку національної стратегії OSINT, проте подібні обмеження відбиваються на швидкості збору даних і уповільнюють процес виявлення корисних відомостей. 

У листопаді користування Telegram обмежили у Франції. Зокрема, урядовців зобов'язали видалити додаток зі своїх пристроїв, оскільки його не схвалило Національне агентство безпеки інформаційних систем (ANSSI). Під заборону також потрапили WhatsApp та Signal. 

Крім того, нагляд над Telegram вирішив поступово втілювати і ЄС. Керівництво месенджера зобов'язали призначити до 17 лютого 2024 року юридичного представника для зв'язку з Єврокомісією з метою боротьби з екстремістським контентом та пропагандою насильства.

Були претензії до Telegram і у Німеччині. У січні 2022 року глава МВС країни Ненсі Фезер допустила блокування месенджера через його використання екстремістськими угрупованнями. Зокрема, вона зазначила, що праві радикали координували через додаток протести проти заходів уряду щодо боротьби з пандемією та погрожували вбивством низки німецьких політиків.

У свою чергу, мінюст вимагав від керівництва Telegram призначити офіційного представника в Німеччині для юридичних запитів щодо протиправного контенту. У разі відмови відомство загрожувало компанії «мільйонними» штрафами.

До слова, кількість українців, які щоденно користуються інтернетом, за рік зросла з 72% до 80%. Про це йдеться в результатах опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) на замовлення Програми розвитку ООН (UNDP) в Україні за підтримки Швеції та в партнерстві з Міністерством цифрової трансформації України. У 2023 році 11% українців користувалися інтернетом нерегулярно: 2-3 години на тиждень і рідше. Не користувалися інтернетом взагалі 9% респондентів – за два роки (2021-2023 рр) їхня частка зменшилася на 5%.

Як повідомлялося раніше, українців запитали про те, у яких легітимний в їх очах спосіб вибори мають бути проведені вибори. Один з очевидних варіантів в епоху діджиталізації – запровадити голосування через інтернет. За результатами опитування, більшість українців (65% станом на жовтень 2023 року) негативно ставляться до ідеї дистанційного голосування через інтернет і переживають за ризики фальсифікацій. Підтримують ідею – 29%.

Читайте також: Тимчасові документи для повернення чоловіків в Україну: черговий фейк РФ
Теги: вибори інтернет документи Telegram діджиталізації

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Якщо якась змова проти Путіна в принципі можлива – Кирієнко найімовірніший кандидат, щоб її організувати
Хто в Росії може очолити змову проти Путіна
14 сiчня, 10:19
4 січня – Всесвітній день абетки Брайля
4 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4 сiчня, 00:20
Маслова живе в Росії та розвиває там ще й співочу кар'єру, платячи податки у казну РФ
Скандальна блогерка з Молдови вигадала причину, чому її вигнали з України
5 сiчня, 10:09
Росія готує інформаційні операції, щоб налаштувати Європу проти України на виборах-2024
Росія готує інформаційні операції, щоб налаштувати Європу проти України на виборах-2024
19 сiчня, 06:20
80% українців кожного дня користуються інтернетом
Українці стали значно частіше користуватися інтернетом: результати опитування
Вчора, 13:51
У 2023 році судові рішення про спільне проживання і утримання дітей на свою користь отримали вже 2708 чоловіків
Чоловіки через суд відбирали дітей у матерів: викрито масштабну схему ухилянтів
10 сiчня, 07:30
Ріші Сунак
У Facebook з’явилися понад 100 фейкових роликів від імені прем'єра Британії
13 сiчня, 21:34
Фіцо приїде до України з гуманітарною допомогою
«Зустріч буде цікавою»: словацький прем’єр Фіцо анонсував візит до України
20 сiчня, 15:57
Чому журналістам заборонено відвідувати Раду? Пояснення Юрчишина
Чому журналістам заборонено відвідувати Раду? Пояснення Юрчишина
25 сiчня, 17:25

Телеком

lifecell перейде у власність французького мільярдера: що відомо про угоду
lifecell перейде у власність французького мільярдера: що відомо про угоду
У штаб-квартирі ЦРУ введено нову заборону
У штаб-квартирі ЦРУ введено нову заборону
Українці стали значно частіше користуватися інтернетом: результати опитування
Українці стали значно частіше користуватися інтернетом: результати опитування
Розробники перенесли вихід гри Stalker2. Остаточна дата релізу
Розробники перенесли вихід гри Stalker2. Остаточна дата релізу
Власник популярного месенджера відкриває офіс у Києві
Власник популярного месенджера відкриває офіс у Києві
Instagram і Facebook обмежуватимуть контент для підлітків
Instagram і Facebook обмежуватимуть контент для підлітків

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
148K
Розвідка повідомила, як інцидент з Іл-76 вплинув на процес обміну полоненими
110K
Танки Leopard 2 виявилися непридатними для війни в Україні – Foreign Affairs
23K
Кирило окуповує єпархії УПЦ МП. Відомий архімандрит пояснив, чому мовчить Онуфрій
18K
Чому Європа зацікавлена в біженцях з України: пояснення демографа
8454
Зеленський звільнив Залужного? Інформпростір вибухнув чутками (оновлено)
8108
У Київській області пролунали вибухи

Новини

Авіація ЗСУ потужно вдарила по ворожих позиціях – дані Генштабу
Сьогодні, 07:16
Хмарно, без опадів: прогноз погоди на 30 січня
Сьогодні, 06:10
День спеціаліста військово-соціального управління ЗСУ. Які свята відзначаємо 30 січня
Сьогодні, 00:00
Відновлення енергосистеми. Міністр попередив споживачів, які мають борги
Вчора, 19:17
ЗСУ знищили ворожу станцію РЕБ і вдарили по базах окупантів – Генштаб
Вчора, 07:08
Вибори у Фінляндії, план ЄС щодо Угорщини: головне за ніч
Вчора, 06:32

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua