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У Туреччині затримано більше 100 осіб, підозрюваних у зв'язках з терористами ІДІЛ

Ірина Озтурк
glavcom.ua
У Туреччині затримано більше 100 осіб, підозрюваних у зв'язках з терористами ІДІЛ
Туреччина масово затримує поплічників терористів ІДІЛ
фото: IHA photo

Турецька поліція затримала 147 підозрюваних у зв'язках із ІДІЛ під час масштабних операцій

Турецька влада затримала 147 осіб, яких підозрюють у зв'язках з «Ісламською державою» (ІДІЛ). Про це повідомив сьогодні, 8 лютого, міністр внутрішніх справ країни Алі Єрлікая, пише турецька газета Daily Sabah.

Ці люди були затримані під час операції проти ІД, яку провели у 33 провінціях Туреччини.

Міністр також опублікував у своєму обліковому записі в соцмережі X відео, на яких показано, як поліцейські проводять рейди в кількох районах з метою затримання підозрюваних. Минулого тижня турецька влада затримала та заарештувала підозрюваних у збройному нападі на католицьку церкву в Стамбулі, який стався 28 січня під час недільної меси. Внаслідок стрілянини загинула одна людина. Угруповання взяло на себе відповідальність за напад.

Туреччина в 2013 році оголосила ІДІЛ терористичною організацією. З того часу, зазначає Daily Sabah, країна неодноразово зазнавала нападів з боку угруповання: понад 300 людей убито і ще сотні отримали поранення внаслідок не менше десяти підривів, організованих терористами-смертниками. У відповідь Туреччина розпочала антитерористичні операції проти цієї організації як усередині країни, так і за кордоном.

Нагадаємо, у Туреччині чоловік та жінка влаштували стрілянину на площі перед стамбульським Палацом юстиції.Зазначається, що чоловік та жінка з невідомих причин відкрили вогонь – в результаті поранено п’ятьох людей, у тому числі трьох поліцейських. Глава МВС країни зазначив, що нападників ліквідовано.

До цього, співробітники стамбульського заводу американської компанії Procter & Gamble опинилися у заручниках – напад скоїв озброєний чоловік. Зловмисник увірвався до головної будівлі заводу в районі міста Гебзе у провінції Коджаелі, неподалік Стамбулу. Мотивами злочину стали ізраїльські напади на Сектор Гази. На місце виїзджав спецназ, найближчі вулиці було оточено.

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Теги: соцмережі відео поранення влада напад міністр Туреччина

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