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Вища рада правосуддя зупинила розгляд справи щодо судді Тандира, який збив нацгвардійця на посту

Катерина Іванова
glavcom.ua
Вища рада правосуддя зупинила розгляд справи щодо судді Тандира, який збив нацгвардійця на посту
колаж: glavcom.ua

Дисциплінарна справа проти судді була відкрита 10 січня 2024 року за фактом обвинувачення у скоєнні смертельного ДТП

Друга дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя 31 січня зупинила розгляд справи проти судді Олексія Тандира, якого звинувачують у ДТП на блокпості, що призвела до загибелі нацгвардійця. Про це свідчить трансляція засідання. 

За словами члена Вищої ради правосуддя Віталія Саліхова, він висунув пропозицію зупинити розгляд дисциплінарної скарги через те, що не встигає скласти висновок за справою. Зокрема, він запитував інформацію в прокуратури, але довго її не отримував. Окрім того, він заявив, що наступного тижня йде у відпустку. 

Закон передбачає, що на складення вироку є 30 днів. Оскільки скаргу відкрили 10 січня, то висновок треба передати на розгляд до 10 лютого. 

«Наразі у мене відсутня будь-яка інформація, яка б давала мені реальну можливість скласти такий висновок, окрім заяви та характеристики на суддю Тандира», – заявив Саліхов.

Водночас вранці 31 січня, йому надійшли документи з прокуратури та заява від Тандира щодо бажання долучитися до розгляду скарги. Але член ради правосуддя заявив, що все одно поки не може скласти висновок, адже зміст отриманих матеріалів йому невідомий. 

«Щоб визначитися з обсягом доказів свідків, мені потрібен час», – пояснив Саліхов.

Член Вищої ради правосуддя заявив, що зупинення розгляду допоможе «зробити всі умови, щоб обʼєктивно розібратися з дисциплінарною скаргою, а не для того, щоб усунути від відповідальності» суддю Тандира.

«Ця справа стосується суспільного інтересу і резонансу, вона також належить до справ, які мають розглядатися пріоритетно. Також інформація у цій скарзі може бути підставою для звільнення судді. Я вважаю, що розгляд цієї справи не потрібно зупиняти», – наголосила авторка скарги на Тандира Єлизавета Караченцева.

Троє з п'яти членів палати підтримали безстрокову зупинку розгляду дисциплінарної справи. Рішення ухвалили на період, необхідний для отримання запитуваної інформації.

Дисциплінарна справа проти судді була відкрита 10 січня 2024 року за фактом обвинувачення у скоєнні смертельного ДТП.

Раніше суд продовжив запобіжний захід Тандиру.

Екссуддю обвинувачують у вчиненні смертельної ДТП у стані алкогольного сп'яніння 26 травня, внаслідок чого загинув військовий Національної гвардії Вадим Бондаренко. 

Також суддя Тандир, який збив нацгвардійця на блокпості, попросив відправити його у військо замість СІЗО.

Тандир також зазначив, що він – офіцер запасу, а військову службу планує проходити в бойовій частині, «а не папірці перекладати». На його думку, він не принесе користі сидячи в СІЗО.

Читайте також: Суддя Тандир, алкоголь, смертельна ДТП. Запрограмована трагедія
Теги: звільнення правосуддя суддя документи алкоголь трагедія

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