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Двійники Путіна. Психолог розповів, як відрізнити їх від справжнього диктатора

Надія Карбунар
glavcom.ua
Двійники Путіна. Психолог розповів, як відрізнити їх від справжнього диктатора
Наразі є «4 види» Путіна, стверджує психолог
фото з відкритих джерел

Справжній Путін виходив на зустріч із лідером КНР Сі Цзіньпінем у Москві

Дмитро Попов, кандидат психологічних наук, який давно спостерігає за кремлівським диктатором, заявив, що наразі є «4 види» Путіна. Про це психолог сказав в коментарі каналу Freeдом.

За словами експерта, справжній Путін виходив на зустріч із лідером КНР Сі Цзіньпінем у Москві.

«Один із чоловіків, схожих на Путіна, є «бункерним» і вважається справжнім для Росії. Він був останній раз помічений перед камерами, коли зустрічав Сі Цзіньпіна. Проте невідомо, чи цей Путін є «оригінальним», який прийшов до влади після Бориса Єльцина, оскільки вони дуже різні», – каже Попов.

Психолог стверджує, що під поїздок за межі Москви, особливо на окуповані території України, Путін використовує двійників.

«Є також кілька клоунів, серед яких «говорун», який непогано говорить і багато кашляє. Інший клоун – «стадіонний», він енергійний, стрибає перед великою аудиторією. Зрештою, є «мандрівник», який нещодавно був помічений у Маріуполі, на Кримському півострові та нібито на Луганщині», – каже експерт.

За словами Попова, щоб двійник став максимально схожим на справжнього Путіна, потрібно чимало часу та зусиль.

«Період підготовки жестикуляції, ходи та поведінки може тривати до місяця. Це вимагає щоденного посиленого тренування не менше 8 годин на день. Але найскладнішим етапом є робота над голосом. Можливо, потрібно провести невеликі операції для того, щоб людина виглядала більш схожою на оригінал. Деякі тренування голосових зв’язок можуть зайняти від 3 до 6 місяців», – зазначає психолог.

Попов також додав, що деякі клоуни виходять з-під контролю, тому що до 2012 року він налічував 7 екземплярів. Деякі були «одноразові».

Раніше Зеленський назвав Путіна терористом та розповів, що про нього думає. 

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Теги: путін окуповані території робота Дмитро Попов Сі Цзіньпін

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