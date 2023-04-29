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Путін наказав розвивати російську індустрію дронів – ISW

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Путін наказав розвивати російську індустрію дронів – ISW
Путін хоче мобілізувати російську оборонно-промислову базу
фото з відкритих джерел

До 2030 року Росія планує виробити 670 тис. безпілотників

Президент країни-агресорки Володимир Путін доручив чиновникам розвивати російську індустрію безпілотників, ймовірно, як частину зусиль Кремля щодо поступової мобілізації російської оборонно-промислової бази. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Так, 28 квітня Путін відвідав завод з виробництва безпілотників  індустріальному парку «Руднєво» в Москві, а потім взяв участь у нараді, на якій наголосив на важливості розвитку вітчизняного виробництва безпілотників. Він дав вказівку російським чиновникам розширити можливості Росії розробляти та виробляти компоненти безпілотних літальних апаратів на території країни, можливо, припускаючи, що залежність Росії від Ірану та інших третіх сторін у сфері військових безпілотних літальних апаратів нервує Кремль.

Путін оголосив, що Кремль створюватиме попит на вітчизняні безпілотники через держзамовлення, а спеціальні оператори зроблять великі закупівлі, а потім здадуть в оренду безпілотники. 

Перший віце-прем'єр РФ Андрій Бєлоусов доповів Путіну, що уряд Росії розробив і затвердив держзамовлення на виробництво безпілотників до 2030 року на суму 4,4 млрд руб. (приблизно $59 млрд). Бєлоусов заявив, що до 2030 року Росія виробить 670 тис. безпілотників, у тому числі 16 тис. середніх і важких. Аналітики вважають, що це нереальна мета, враховуючи те, поточний російський ринок безпілотників складається з 32 тис., дві третини з яких є імпортними.

«Безпілотники продовжують відігравати значну тактичну роль в Україні, і оголошений Кремлем план збільшити виробництво безпілотників до 2030 року вказує на те, що Кремль продовжує поступову мобілізацію окремих частин російської оборонно-промислової бази замість того, щоб проводити ширшу економічну мобілізацію», – йдеться у матеріалі ISW.

Аналітики також звернули увагу на те, що на зустрічі Путін заявив, що він повністю підтримує пропозиції, згідно з якими діти навчаться керувати, збирати та конструювати безпілотники в школах.

Ключові висновки ISW:

  • Російські війська в ніч на 27 квітня завдали серію ракетних ударів по тилових районах України.
  • Міністерство оборони Росії підтвердило призначення віце-адмірала Володимира Воробйова новим командувачем Балтійським флотом.
  • Президент Росії Володимир Путін підписав указ, яким кодифікував умови подальшої масштабної депортації жителів окупованих територій України до Росії.
  • Міністр оборони Росії генерал армії Сергій Шойгу під час зустрічі міністрів оборони країн-членів Шанхайської організації співробітництва (ШОС) у Нью-Делі, Індія, підтримав зусилля Кремля щодо формування потенційної антизахідної коаліції.
  • Глава підконтрольної Кремлю РПЦ патріарх московський Кирил позбавив сану протодиякона РПЦ, який не підтримував вторгнення Росії в Україну.
  • Російські війська продовжували наземні атаки поблизу Кремінної і станом на 28 квітня поступово просувалися на північний захід від Кремінної.
  • Російські війська посилюють тиск на трасу Т0504 Костянтинівка - Часів Яр - Бахмут.
  • Російські війська продовжували оборонні операції на півдні України.
  • Російська окупаційна влада продовжує оголошувати програми меценатства з суб’єктами РФ.
Путін наказав розвивати російську індустрію дронів – ISW фото 1

Нагадаємо, 28 квітня РФ завдала чергового масованого ракетного удару по цивільних об’єктах та житлових будинках. Є влучання. Загинули та отримали поранення мирні люди. Загалом протягом минулої доби противник здійснив пуск 23 крилатих ракет типу Х-101 та Х-555. Нашими захисниками знищено 21 крилату ракету, а також - два БпЛА оперативно-тактичного рівня і два ударних дрони.

Теги: безпілотник війна росія путін

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