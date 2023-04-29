Путін наказав розвивати російську індустрію дронів – ISW

До 2030 року Росія планує виробити 670 тис. безпілотників

Президент країни-агресорки Володимир Путін доручив чиновникам розвивати російську індустрію безпілотників, ймовірно, як частину зусиль Кремля щодо поступової мобілізації російської оборонно-промислової бази. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Так, 28 квітня Путін відвідав завод з виробництва безпілотників індустріальному парку «Руднєво» в Москві, а потім взяв участь у нараді, на якій наголосив на важливості розвитку вітчизняного виробництва безпілотників. Він дав вказівку російським чиновникам розширити можливості Росії розробляти та виробляти компоненти безпілотних літальних апаратів на території країни, можливо, припускаючи, що залежність Росії від Ірану та інших третіх сторін у сфері військових безпілотних літальних апаратів нервує Кремль.

Путін оголосив, що Кремль створюватиме попит на вітчизняні безпілотники через держзамовлення, а спеціальні оператори зроблять великі закупівлі, а потім здадуть в оренду безпілотники.

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Перший віце-прем'єр РФ Андрій Бєлоусов доповів Путіну, що уряд Росії розробив і затвердив держзамовлення на виробництво безпілотників до 2030 року на суму 4,4 млрд руб. (приблизно $59 млрд). Бєлоусов заявив, що до 2030 року Росія виробить 670 тис. безпілотників, у тому числі 16 тис. середніх і важких. Аналітики вважають, що це нереальна мета, враховуючи те, поточний російський ринок безпілотників складається з 32 тис., дві третини з яких є імпортними.

«Безпілотники продовжують відігравати значну тактичну роль в Україні, і оголошений Кремлем план збільшити виробництво безпілотників до 2030 року вказує на те, що Кремль продовжує поступову мобілізацію окремих частин російської оборонно-промислової бази замість того, щоб проводити ширшу економічну мобілізацію», – йдеться у матеріалі ISW.

Аналітики також звернули увагу на те, що на зустрічі Путін заявив, що він повністю підтримує пропозиції, згідно з якими діти навчаться керувати, збирати та конструювати безпілотники в школах.

Ключові висновки ISW:

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