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Джонсон: Спочатку перемога України у війні з Росією, лише тоді переговори

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Джонсон: Спочатку перемога України у війні з Росією, лише тоді переговори
Борис Джонсон наголосив, що для перемоги у війні українцям треба повністю витіснити російських загарбників зі своїх територій
фото з відкритих джерел

Експрем'єр Великої Британії Джонсон не бачить жодних причин для затримок допомоги Україні в боротьбі із ворогом

Російсько-українська війна повинна закінчитися перемогою Українського народу і виведенням всіх російських військ з її території. Про це сказав експрем’єр-міністр Великої Борис Джонсон під час 15-го щорічного Київського Безпекового Форуму.

Джонсон зазначив, що багато людей зараз кажуть, що війна, яку розпочав Путін, може завершитися лише переговорами.

«Я відповідаю: це може бути так, проте, перед будь-якими переговорами ця війна мусить закінчитися і закінчиться перемогою Українського народу, вигнанням путінської армії та припиненням його варварських намагань захопити українську територію. І виведенням його військ, – наголосив він.

«Це те, що, на мій погляд, має відбутися, – додав експрем’єр Великої Британії.

Борис Джонсон підкреслив, що Захід має зробити все можливе, щоб підтримати Україну в досягненні цієї мети якомога швидше.

«І немає жодної мислимої причини для затримок», – резюмував Джонсон.

Нагадаємо, що 25 травня розпочався 15-й щорічний Київський безпековий форум «За нашу і вашу свободу / Fighting for NATO».

Центральна тема Форуму – набуття членства України в НАТО. У ньому візьмуть участь відомі міжнародні діячі, світові фахівці з міжнародних відносин і проблем безпеки, дипломати, журналісти і громадські активісти.

До учасників Форуму і всієї України звернуться 43-й президент США Джордж Буш-молодший, прем’єр-міністр Великої Британії у 2019-22 роках Борис Джонсон, прем’єр-міністр Австралії у 2013-15 роках Ентоні Ебботт, заступниця Державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд, державний секретар США у 2005-09 роках Кондоліза Райс, помічниця Генерального секретаря НАТО з публічної дипломатії Байба Браже, президент Парламентської Асамблеї НАТО Жоель Гарріо-Майлям, американський філософ, професор Стенфордського університету Френсіс Фукуяма.

Читайте також: Щорічний Київський безпековий форум: онлайн-трансляція
Теги: Борис Джонсон війна переговори

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