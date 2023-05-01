ЗСУ розповіли, де вночі росіяни вели наступ та зазнали великих втрат

Втрати ворога вбитими та пораненими склали більше роти

В ніч проти 1 травня російські загарбники атакували українські позиції на сході та намагались вести наступальні дії. Утім, успіху досягти не змогли та відступили, втративши при цьому більше роти вбитими та пораненими. Про це заявив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За словами військового, окупанти зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Вони активно застосовують оперативно-тактичну та армійську авіацію для нанесення ударів по позиціях українських військ.

Протягом минулої ночі окупанти 9 разів атакували українські позиції. Проте успіху не досягнули та відійшли.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Загарбники застосовують танки, РСЗВ та ствольну артилерію. Противник обстрілює позиції українських підрозділів та населені пункти, які межують із лінією зіткнення. Для коригування вогню артилерії він використовує дрони.

Загалом, на Таврійському напрямку протягом ночі було зафіксовано 162 обстріли.

Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони Таврійського напрямку протягом ночі виконали 232 вогневих завдання. Мова йде як про контрбатарейну боротьбу, так і про роботу по планових цілях, виявлених раніше.

Втрати ворога вбитими та пораненими склали більше роти.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, міноборони Росії визнало, що атакувало вночі ракетами Україну. Окупанти заявляють, що нібито знищили підприємства з виробництва боєприпасів та військової техніки.

Як повідомлялося, окупанти били у Павлограді по житлових кварталах, внаслідок чого постраждало 34 цивільні особи. З них – п’ятеро дітей. У людей забої, переломи, різані та рвані рани, контузії, отруєння продуктами горіння. Дві жінки, 45 та 55 років, в реанімації. Решта лікуються амбулаторно.