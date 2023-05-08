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Олексій Голобуцький Заступник директора Агентства моделювання ситуацій

Довгий «бавовняний список», або Чому істерить російська пропаганда

glavcom.ua
Автівка Прилєпіна після вибуху
фото з відкритих джерел

Кожен бажаючий знищити Україну ще чіткіше зрозумів, що за злочини проти нашої держави обов’язково буде покарання

Побачивши новину про підрив Захара Прилєпіна, я одразу згадав одне з його інтерв’ю, які він так любив роздавати «все эти 8 лет». З кокетливою посмішкою людожера, Захарка розказував «масковскай интеллигенции», як багато українців він вбив. Більше за всіх. «То что мы творили на Донбассе – это полный галимый беспредел», – заявляв він.

А після цього чомусь трохи нервово розповідав, що сам збирається жити дуже довго. Тому Прилєпін – це не письменник чи «російський політик». Прилєпін – це військовий злочинець. Легітимна ціль для нашої спецслужби.

А те, що за підривом машини Прилєпіна стоїть СБУ, знаю одразу з декількох джерел. І хоча в самій Службі не підтвердили, і не спростували, що саме вони підірвали російського покидька, однак тональність коментаря особливих сумнівів не залишає: «Як зазначав очільник СБУ Василь Малюк, для росіян, які принесли на нашу землю війну, загибель людей та насилля, бавовна палала, палає і буде палати. Про те, хто стоїть за тим чи іншим випадком – зможемо говорити уже після нашої перемоги».

Росіяни, після «катапультування» Прилєпіна, одразу почали кричати про терористичний акт. Однак, тут я можу їм порекомендувати почитати історію ізраїльського  «Мосаду», за зразком якого діє наша спецслужба після того, як її очолив Малюк. Підрив Прилєпіна та інших свідчить про існування «бавовняного» списку СБУ. І він не перший і не останній в цьому довгому списку. А підрив – ще один сигнал усім російським терористам та ідеологам знищення українців. 

І треба сказати, що російські пропагандисти цей сигнал почули і після підриву Захарки у них почалась справжня істерика. Один з них написав прощальний пост, де назвав себе «смертником» і заявив, що Україна дія так, як свого часу Ізраїль та Ірландія. І вже не так важливо загнеться Прилєпін в лікарні чи залишиться в  інвалідному візку. Головне, кожен бажаючий знищити Україну ще чіткіше зрозумів, що за злочини проти нашої держави обов’язково буде покарання. Навіть якщо ти оголосиш, що пішов на фронт, а сам сховаєшся в лісах за тисячі кілометрів від нього, як це зробив «героїчний Захар». Тебе знайдуть і покарають.

Якщо твоя мета – знищити Україну, то значить ти смертник з «бавовняного списку» СБУ.

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Теги: бойовики на Донбасі війна СБУ росія

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