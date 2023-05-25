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Росіяни «евакуйовують» військову документацію з Криму

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Росіяни «евакуйовують» військову документацію з Криму
Деокупація Криму – це комплексна велика робота, яка потребує повної підготовки та оснащення
фото ілюстративне

Окупанти вивезли шифрувальне обладнання з органів військового управління

Російські загарбники вивозять секретну військову документації з тимчасово окупованого Криму. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що на початку травня окупанти «евакуювали» військову документацію з півострова на територію Росії.

«Також вони вивезли шифрувальне обладнання з органів військового управління збройних сил Росії», – йдеться в повідомленні.

Центр подякував українським партизанам на тимчасово окупованих територіях за надану інформацію.

Нагадаємо, раніше парламент представив стратегію першочергових кроків після деокупації Криму. А президент створив раду щодо звільнення Криму.

Екскерівник Служби зовнішньої розвідки України, генерал Микола Маломуж заявив, що деокупація Криму – це комплексна велика робота, яка потребує повної підготовки та оснащення. Для того аби проводити успішні операції необхідно озброєння та ракетні засоби далекої дії до 150 км, бронетанковий кулак, САУ, кілька мільйонів боєприпасів та ракет, снарядів, мін.

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Теги: Крим війна окупанти

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