Розвідка повідомила про запаси ракет у РФ
Ракет С-300 в окупантів є ще великий запас
У Росії запаси ракет «Кинджал» і «Калібр» перебувають на критичному рівні. Можливостей стрімкого нарощування виробництва немає. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону.
«Немає можливості стрімкого нарощування виробництва нового ракетного високоточного озброєння. Обхід санкцій вони постійно шукають», – сказав він.
Юсов наголосив, що Україна і міжнародна проукраїнська коаліція постійно працюють над посиленням санкційної політики, що створює складнощі виробництва для РФ.
«Але певне виробництво є. Ми можемо говорити про десятки на місяць», – додав Юсов.
Проте певного ракетного озброєння, особливо С-300, у РФ є ще великий запас.
«Але щодо високоточного озброєння – ті самі «Кинджали», «Калібри» – вони справді перебувають уже на критичному рівні», – підсумував представник розвідки.
Нагадаємо, триває 441-ша доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. Протягом цієї доби противник завдав ракетного удару ракетою С-300 по цивільній інфраструктурі Костянтинівки на Донеччині. Крім того, завдав 35 авіаційних ударів та здійснив чотири обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах Херсонської області. Постраждали мирні мешканці, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.
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