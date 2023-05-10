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Розвідка повідомила про запаси ракет у РФ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Розвідка повідомила про запаси ракет у РФ
Можливостей стрімкого нарощування виробництва «Калібрів» у РФ немає
фото ілюстративне

Ракет С-300 в окупантів є ще великий запас

У Росії запаси ракет «Кинджал» і «Калібр» перебувають на критичному рівні. Можливостей стрімкого нарощування виробництва немає. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

«Немає можливості стрімкого нарощування виробництва нового ракетного високоточного озброєння. Обхід санкцій вони постійно шукають», – сказав він.

Юсов наголосив, що Україна і міжнародна проукраїнська коаліція постійно працюють над посиленням санкційної політики, що створює складнощі виробництва для РФ.

«Але певне виробництво є. Ми можемо говорити про десятки на місяць», – додав Юсов.

Проте певного ракетного озброєння, особливо С-300, у РФ є ще великий запас.

«Але щодо високоточного озброєння – ті самі «Кинджали», «Калібри» – вони справді перебувають уже на критичному рівні», – підсумував представник розвідки.

Нагадаємо, триває 441-ша доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. Протягом цієї доби противник завдав ракетного удару ракетою С-300 по цивільній інфраструктурі Костянтинівки на Донеччині. Крім того, завдав 35 авіаційних ударів та здійснив чотири обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах Херсонської області. Постраждали мирні мешканці, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Теги: війна окупанти росія ракета

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