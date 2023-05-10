Розвідка повідомила про запаси ракет у РФ

Можливостей стрімкого нарощування виробництва «Калібрів» у РФ немає

Ракет С-300 в окупантів є ще великий запас

У Росії запаси ракет «Кинджал» і «Калібр» перебувають на критичному рівні. Можливостей стрімкого нарощування виробництва немає. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Немає можливості стрімкого нарощування виробництва нового ракетного високоточного озброєння. Обхід санкцій вони постійно шукають», – сказав він.

Юсов наголосив, що Україна і міжнародна проукраїнська коаліція постійно працюють над посиленням санкційної політики, що створює складнощі виробництва для РФ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Але певне виробництво є. Ми можемо говорити про десятки на місяць», – додав Юсов.

Проте певного ракетного озброєння, особливо С-300, у РФ є ще великий запас.

«Але щодо високоточного озброєння – ті самі «Кинджали», «Калібри» – вони справді перебувають уже на критичному рівні», – підсумував представник розвідки.

Нагадаємо, триває 441-ша доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. Протягом цієї доби противник завдав ракетного удару ракетою С-300 по цивільній інфраструктурі Костянтинівки на Донеччині. Крім того, завдав 35 авіаційних ударів та здійснив чотири обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах Херсонської області. Постраждали мирні мешканці, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.