Ексглава розвідки адміністрації Трампа виступає за збільшення допомоги Україні

На думку Коутса, наслідки ненадання допомоги Україні стануть очевидними не лише для НАТО, але й для США та їхніх союзників

Коутс вважає, що намагання України захистити себе від російського вторгнення, є найдешевшим варіантом забезпечити безпеку для США

Колишній директор національної розвідки в адміністрації Трампа Ден Коутс виступив за те, щоб США схвалили надання більшої допомоги Україні, заявивши, що зараз не час для політичних ігор. Про це він написав у колонці для The New York Times.

«Законодавці, які виступають проти збільшення допомоги Україні без урахування потреб США, роблять хибний вибір», – написав Коутс.

За його словами, вибір, який стоїть перед Америкою, завжди ґрунтується на одному і тому ж фундаменті: що найкраще слугує нації.

«Ці інтереси нерозривно пов'язані з міцністю наших глобальних альянсів і міжнародної системи права і співпраці, в якій виживає і процвітає американська демократія. А міцність цих мереж, в свою чергу, залежить від нашої ролі надійного союзника і друга, від нашого авторитету і – відверто кажучи – від нашої чесноти», – продовжив він.

Намагання України захистити себе від російського вторгнення Коутс вважає найдешевшим варіантом зменшити військову присутність Кремля і забезпечити безпеку для США та їхніх союзників.

«У доларовому еквіваленті допомога Україні в цій обороні є, безумовно, найдешевшим способом послабити російську армію і перешкодити російській агресії, тим самим захистивши нас самих і наших союзників», – йдеться в колонці.

За словами Коутса, якщо президент Росії Володимир Путін досягне успіху, занепокоєння в Європі зросте, а разом з ним – і витрати на оборону в регіоні.

«Очікування наступної можливої фази кампанії Путіна з відновлення російської гегемонії часів холодної війни, змусить НАТО суттєво збільшити свій оборонний бюджет, зануривши світ у гонку озброєнь, подібну до тих, що передували світовим війнам. Ті, хто не бачать зв'язку між європейською безпекою і нашою власною, не живуть в реальному світі», – написав він.

На думку Коутса, наслідки ненадання допомоги Україні стануть очевидними не лише для НАТО, але й для США та їхніх союзників, адже Китай уважно стежить за тим, наскільки рішуче Америка підтримує або не підтримує своїх друзів в ці дні.

«Наші союзники теж спостерігають, в тому числі Тайвань, Японія і Південна Корея. Всі троє занепокоєні регіональними амбіціями Китаю і залежать від Америки як партнера з безпеки», — зауважив він.

Коутс переконує, що справа не в грошах, натомість йдеться про американську непохитність.

«Справа не у грошах. Йдеться про американську непохитність, яка зараз під питанням через чергову партійну боротьбу. Україна і десятки мільйонів людей, які там проживають, стали пішаками для політичного маневрування у Вашингтоні», – написав Коутс.

Нагадаємо, всесвітньо відомі американські актори, історики, музиканти, активісти закликали Конгрес США схвалити фінансування для України. Загалом відкритий лист підписали 36 американських зірок.