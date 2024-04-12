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Ексглава розвідки адміністрації Трампа виступає за збільшення допомоги Україні

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Ексглава розвідки адміністрації Трампа виступає за збільшення допомоги Україні
На думку Коутса, наслідки ненадання допомоги Україні стануть очевидними не лише для НАТО, але й для США та їхніх союзників
фото з відкритих джерел

Коутс вважає, що намагання України захистити себе від російського вторгнення, є найдешевшим варіантом забезпечити безпеку для США

Колишній директор національної розвідки в адміністрації Трампа Ден Коутс виступив за те, щоб США схвалили надання більшої допомоги Україні, заявивши, що зараз не час для політичних ігор. Про це він написав у колонці для The New York Times.

«Законодавці, які виступають проти збільшення допомоги Україні без урахування потреб США, роблять хибний вибір», – написав Коутс.

За його словами, вибір, який стоїть перед Америкою, завжди ґрунтується на одному і тому ж фундаменті: що найкраще слугує нації.

«Ці інтереси нерозривно пов'язані з міцністю наших глобальних альянсів і міжнародної системи права і співпраці, в якій виживає і процвітає американська демократія. А міцність цих мереж, в свою чергу, залежить від нашої ролі надійного союзника і друга, від нашого авторитету і – відверто кажучи – від нашої чесноти», – продовжив він.

Намагання України захистити себе від російського вторгнення Коутс вважає найдешевшим варіантом зменшити військову присутність Кремля і забезпечити безпеку для США та їхніх союзників.

«У доларовому еквіваленті допомога Україні в цій обороні є, безумовно, найдешевшим способом послабити російську армію і перешкодити російській агресії, тим самим захистивши нас самих і наших союзників», – йдеться в колонці.

За словами Коутса, якщо президент Росії Володимир Путін досягне успіху, занепокоєння в Європі зросте, а разом з ним – і витрати на оборону в регіоні.

«Очікування наступної можливої фази кампанії Путіна з відновлення російської гегемонії часів холодної війни, змусить НАТО суттєво збільшити свій оборонний бюджет, зануривши світ у гонку озброєнь, подібну до тих, що передували світовим війнам. Ті, хто не бачать зв'язку між європейською безпекою і нашою власною, не живуть в реальному світі», – написав він.

На думку Коутса, наслідки ненадання допомоги Україні стануть очевидними не лише для НАТО, але й для США та їхніх союзників, адже Китай уважно стежить за тим, наскільки рішуче Америка підтримує або не підтримує своїх друзів в ці дні.

«Наші союзники теж спостерігають, в тому числі Тайвань, Японія і Південна Корея. Всі троє занепокоєні регіональними амбіціями Китаю  і залежать від Америки як партнера з безпеки», — зауважив він.

Коутс переконує, що справа не в грошах, натомість йдеться про американську непохитність.

«Справа не у грошах. Йдеться про американську непохитність, яка зараз під питанням через чергову партійну боротьбу. Україна і десятки мільйонів людей, які там проживають, стали пішаками для політичного маневрування у Вашингтоні», – написав Коутс.

Нагадаємо, всесвітньо відомі американські актори, історики, музиканти, активісти закликали Конгрес США схвалити фінансування для України. Загалом відкритий лист підписали 36 американських зірок.

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Теги: США Україна путін бюджет

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