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Удари по українській енергетиці. Путін розказав, як він пожалів українців

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Удари по українській енергетиці. Путін розказав, як він пожалів українців
За словами Путіна, вражаючи енергетику, Росія бореться з українською оборонною промисловістю
фото з відкритих джерел

Путін заявив, що не хотів залишити без енергопостачання соціальні установи та лікарні взимку

Російський диктатор Володимир Путін прокоментував нещодавні російські удари по українській енергетичній інфраструктурі, заявивши, що вони є відповіддю на удари по російських енергооб'єктах. Про це пише BBC.

«Виходячи з гуманітарних міркувань ми взимку не завдавали жодних ударів. Ми не хотіли залишити без енергопостачання соціальні установи, лікарні тощо. Але після завдання ударів по наших енергооб'єктах були змушені відповісти», – заявив Путін під час зустрічі із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

Росія інтенсивно атакувала українську енергетику восени та взимку 2022-23 років, у 2023-24 роках атаки на електростанції траплялися, але рідше.

Обстріли електростанцій у 2022 році Путін теж називав заходом у відповідь, тоді у відповідь на пошкодження мосту через Керченську протоку. Так російський диктатор представляє багато своїх дій. 

До того ж, за словами Путіна, вражаючи енергетику, Росія також бореться з українською оборонною промисловістю.

«Якщо все закільцюється у розв'язання тих питань, про які ми говорили від самого початку, а в енергетиці вони пов'язані, зокрема, з розв'язанням одного із завдань, яке ми перед собою ставили, – це демілітаризація», – заявив Путін.

Раніше Міноборони країни-агресорки цинічно повідомило, що масштабна атака на енергетику України була відповіддю на спроби України завдати шкоди нафтогазовій галузі та енергетиці РФ. 

Нагадаємо, унаслідок російської атаки у ніч на 11 квітня повністю знищена Трипільська тепло-електростанція, що на Київщині. 

Як повідомлялося, 11 квітня російські окупанти атакували об'єкти критичної енергетичної інфраструктури у чотирьох областях. Атаковані об’єкти генерації та системи передачі у Харківській, Запорізькій, Львівській, Київській областях.

Компанія ДТЕК повідомила, що під обстрілом опинилися дві теплоелектростанції. Серйозно пошкоджено обладнання підприємств.

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Теги: росія енергетика путін диктатор

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