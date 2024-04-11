Удари по українській енергетиці. Путін розказав, як він пожалів українців

Путін заявив, що не хотів залишити без енергопостачання соціальні установи та лікарні взимку

Російський диктатор Володимир Путін прокоментував нещодавні російські удари по українській енергетичній інфраструктурі, заявивши, що вони є відповіддю на удари по російських енергооб'єктах. Про це пише BBC.

«Виходячи з гуманітарних міркувань ми взимку не завдавали жодних ударів. Ми не хотіли залишити без енергопостачання соціальні установи, лікарні тощо. Але після завдання ударів по наших енергооб'єктах були змушені відповісти», – заявив Путін під час зустрічі із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

Росія інтенсивно атакувала українську енергетику восени та взимку 2022-23 років, у 2023-24 роках атаки на електростанції траплялися, але рідше.

Обстріли електростанцій у 2022 році Путін теж називав заходом у відповідь, тоді у відповідь на пошкодження мосту через Керченську протоку. Так російський диктатор представляє багато своїх дій.

До того ж, за словами Путіна, вражаючи енергетику, Росія також бореться з українською оборонною промисловістю.

«Якщо все закільцюється у розв'язання тих питань, про які ми говорили від самого початку, а в енергетиці вони пов'язані, зокрема, з розв'язанням одного із завдань, яке ми перед собою ставили, – це демілітаризація», – заявив Путін.

Раніше Міноборони країни-агресорки цинічно повідомило, що масштабна атака на енергетику України була відповіддю на спроби України завдати шкоди нафтогазовій галузі та енергетиці РФ.

Нагадаємо, унаслідок російської атаки у ніч на 11 квітня повністю знищена Трипільська тепло-електростанція, що на Київщині.

Як повідомлялося, 11 квітня російські окупанти атакували об'єкти критичної енергетичної інфраструктури у чотирьох областях. Атаковані об’єкти генерації та системи передачі у Харківській, Запорізькій, Львівській, Київській областях.

Компанія ДТЕК повідомила, що під обстрілом опинилися дві теплоелектростанції. Серйозно пошкоджено обладнання підприємств.