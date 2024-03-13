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«Цього недостатньо»: Байден прокоментував надання Україні нового пакету допомоги

Діана Гасюк
glavcom.ua
«Цього недостатньо»: Байден прокоментував надання Україні нового пакету допомоги
Байден зазначив, що це екстрений пакет допомоги, що включає постачання боєприпасів та військове обладнання
фото з відкритих джерел

Байден заявив, що США потрібно діяти, допоки російський диктатор Володимир Путін не створив загрози вільному світу

Президент США Джо Байден заявив, що Конгрес має негайно ухвалити запропонований обома партіями законопроєкт про національну безпеку, який включає допомогу Україні Про це повідомляє Reuters.

Байден зазначив, що це екстрений пакет допомоги, що включає постачання боєприпасів та військове обладнання, який вдалося направити за рахунок коштів, зекономлених у ході виконання попередніх контрактів Пентагону.

«Того, що ми схвалили сьогодні зовсім недостатньо. Конгрес має негайно ухвалити запропонований обома партіями законопроект про національну безпеку, який включає допомогу Україні», – сказав Байден під час переговорів у Вашингтоні з президентом Польщі Анджеєм Дудою та польським прем'єром Дональдом Туском

Байден заявив, що США потрібно діяти, допоки російський диктатор Володимир Путін не створив загрози вільному світу.

«Ми повинні діяти, поки не буде надто пізно. Поки не пізно. Тому що, як пам'ятає Польща, Росія не зупиниться в Україні. На мою думку, Путін продовжить йти вперед, що створить загрозу для Європи, США та всього вільного світу», – сказав Байден.

Як відомо, боєприпасів з нового пакету допомоги від Сполучених Штатів Америки вистачить українським військам лише на пару тижнів. 

Раніше повідомлялося, що Адміністрація президента США Джо Байдена оголосила сьогодні про новий пакет військової допомоги на $300 млн, який вони виділять Україні.

Як раніше повідомлялося, Сполучені Штати Америки не зможуть відновити допомогу Україні, якщо гроші для цього не виділить Конгрес. Байден нагадав, що він ще минулого року запросив у Конгресу $92 млрд на потреби національної безпеки, який включав гроші для України. Запит також дозволить зробити значні інвестиції в американську оборонну промислову базу, що допоможе створити та зберегти робочі місця у десятках штатів по всій Америці.

Зазначимо, 27 лютого президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден провів зустріч у Білому домі з лідерами Конгресу щодо допомоги Україні та фінансування уряду, щоб уникнути шатдауну.

Як повідомлялося, що спікер Палати представників США Майк Джонсон провів приватні зустрічі з республіканцями щодо нового двопартійного пакету зовнішньої допомоги, зокрема Україні, який включає обмеження на кордоні США з Мексикою.

До слова, Демократична меншість у Палаті представників США відмовилася підтримувати запропонований республіканцем Браяном Фіцпатріком альтернативний законопроєкт із допомогою Україні, який передбачає скорочення військової допомоги.

Теги: Україна законопроєкт фінансування путін Польща росія Адміністрація Президента

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