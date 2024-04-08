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Путін хоче проводити в Росії специфічні конкурси краси

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Путін хоче проводити в Росії специфічні конкурси краси
Раніше співробітниця підприємства «Уралвагонзавод» звернулася до Путіна з проханням запровадити конкурс краси по всій Росії
фото з відкритих джерел

Представники регіональної влади РФ за дорученням Путіна проводитимуть корпоративні конкурси «Ану ж бо, дівчата!»

Російський диктатор Володимир Путін рекомендував усім представника регіональної влади країни проводити корпоративні конкурси «Ану ж бо, дівчата!». Прикладом послужило проведення такого заходу на «Уралвагонзаводі», який раніше відвідав Путін. Про це повідомляє Тасс.

Відповідальними за виконання доручення призначено глав регіонів. Відзвітувати про проведення конкурсів вони мають до 1 листопада 2024 року.

Раніше 15 лютого цього року Путін відвідав «Уралвагонзавод» у Нижньому Тагілі. Там до нього звернулася співробітниця підприємства Валерія Фролова, яка виграла конкурс «Ану ж бо, дівчата!», що проводиться на заводі. Вона запропонувала президенту зробити цей захід загальноросійським. Путін пообіцяв подумати над її пропозицією. Подробиць про те, який вигляд має мати, на думку Путіна, федеральний конкурс, немає.

Як повідомлялося, в російському Хабаровську пройшов конкурс краси «Королева Далекого Сходу», де визначили переможницю – Олену Наговіціну. Проте росіяни зовсім не оцінили такий вибір журі, ба більше, вони почали цькувати та висміювати переможницю.

Новообрана «Королева Далекого Сходу» обійшла 29 учасниць і тепер представить свій регіон на конкурсі «Місіс Росія» у Москві в червні. Якщо вона переможе і в столиці, далі – міжнародний конкурс.

До слова, Мілена Мельничук, яка представляла Україну на «Міс Європа», заявила, що росіянка купила перше місце на конкурсі.

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Теги: конкурс краси конкурс путін росія росіяни

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