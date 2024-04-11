Путін викликав Лукашенка до себе на два дні

Через два роки після повномасштабного вторгнення Росії до України Москва та Мінськ явно активізували діалог про майбутнє Союзної держави

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко сьогодні, 11 квітня, розпочинає дводенний візит до РФ. Про це пишуть росЗМІ.

Лідери двох держав не бачилися із січня, проте постійно зідзвонювалися.

Кремль поки що не давав подробиць дводенного візиту президента Білорусії, проте з Мінська повідомляли, що 12 квітня у Путіна та Лукашенка заплановано спілкування з космонавтами та підбиття підсумків місії на Міжнардній космічній станції, куди літала білоруський космонавт Василевська.

Як пише видання Meduza, Путін та Лукашенко проведуть разом два дні. Їм є що обговорити – але не розвиток Союзної держави, а обмін репресивними практиками.

Через два роки після повномасштабного вторгнення Росії до України Москва та Мінськ явно активізували діалог про майбутнє Союзної держави. «Четвер і п'ятницю Володимир Путін та Олександр Лукашенко проведуть разом, обговорюючи питання «регіональної та міжнародної обстановки» та «координацію дій щодо реагування на наявні виклики та погрози», – йдеться у повідомленні.

Декількома місяцями раніше сторони оголосили про збільшення бюджету Союзної держави на 38% – вперше за більш ніж 20 років. Однак ці гроші будуть пущені не на економічну інтеграцію, а на «низку програм оборонного значення».

Нещодавно Лукашенко заявив, що в країні почалася підготовка військових підрозділів, постачається озброєння та техніка. За словами білоруського президента, в республіці ведеться необхідна підготовка відповідних підрозділів, до військ поставляються різні види озброєнь та техніки. «Ми зараз теж копаємо землю, як і вони, зовсім поруч із кордоном. Тільки цілі у нас зовсім різні. Там риють окопи, траншеї проти танків та інше, збільшують витрати на ударні озброєння», – заявив Лукашенко.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко останній раз відвідував Росію наприкінці грудня минулого року.

Зазначимо, президент Білорусі регулярно відвідує Росію та свого друга Путіна з офіційними візитами і є його спільником у міжнародних злочинах. Понад 2400 українських дітей, віком від 6 до 17 років, було вивезено до 13 установ на території Білорусі після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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