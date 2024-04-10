Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Всесвітньо відомі зірки закликали Конгрес США схвалити фінансування для України

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Всесвітньо відомі зірки закликали Конгрес США схвалити фінансування для України
Минуло 474 дні з того моменту, як Конгрес ухвалив закон на підтримку України
фото з відкритих джерел

Американські знаменитості нагадали, що у разі поразки України катастрофа загрожує і США

Всесвітньо відомі американські актори, історики, музиканти, активісти закликали Конгрес США схвалити фінансування для України. Загалом відкритий лист підписали 36 американських зірок, пише СNN.

«Українці борються за своє існування. На території, яку Росія окупувала, вона катує українських громадян, викрадає українських дітей та вбиває українських лідерів.  На території, до якої Росія може дотягнутися своєю зброєю, вона завдає ударів по цивільному населенню та рятувальникам.  Російські ракети, безпілотники та бомби руйнують церкви та пам'ятники Голокосту.  Російська окупація загрожує українським мусульманам, кримським татарам», – йдеться у листі.

Американські зірки наголосили, що російські лідери відкрито заявляють, що їхня мета – знищення української держави та ліквідація українського народу. Російські пропагандисти щодня погрожують геноцидом.

«Прямо зараз Росія використовує ракети та планерні бомби, щоб знищити старовинне і гарне місто Харків, де колись проживало 1,5 млн людей, так само, як Росія знищила Маріуполь, Алеппо і Грозний», – пишуть вони.

Знаменитості наголосили, що українські збройні сили захищають і американські інтереси. Поглинаючи всю російську атаку, українці унеможливлюють інші війни в Європі та стримують Китай, не провокуючи Пекін, додали вони.

«Але ми підводимо українців. Минуло 474 дні з того моменту, як Конгрес ухвалив закон на підтримку України. Це більша частина часу з моменту вторгнення Росії в лютому 2022 року. За час нашої бездіяльності Росія відновила свою армію. Вона готує новий наступ, випробовує Україну на всьому фронті та незаконно використовує хімічну зброю, щоб вибити українських солдатів з окопів», – підкреслюють автори листа.

За їхніми словами, якщо Україна зазнає поразки, країни Заходу опиняться у світі, де можливі війни в Європі та Азії, у світі без правил і світі, заповненому ядерною зброєю.

«А українці – вражаючі союзники.  Вони добре воюють на дуже довгому фронті.  Вони очистили Чорне море від російського флоту, що дозволило українському сільському господарству годувати Близький Схід і Африку. Вони розробили і розгорнули власну зброю.  Вони роблять все, що в їхніх силах, і щодня несуть болючі людські втрати.  Але для продовження боротьби їм потрібні речі, які можемо надати лише ми», – йдеться в листі.

Американські зірки додали, що українці дають шанс для американців зробити правильні речі. Україна може захистити себе і принести стабільність по всьому світу. Якщо ж Україна програє, катастрофа загрожує і США.

«Конгрес повернувся до сесії цього тижня. Часу мало і нові небезпеки можуть з'явитися дуже швидко. Разом ми закликаємо Конгрес зробити правильно – прямо зараз. Підтримайте Україну», – додали вони.

Серед тих, хто підписав листа:

  • Джей Джей Абрамс, кінорежисер
  • Міша Коллінз, актор
  • Розаріо Доусон, актриса
  • Феліція Дей, актриса та письменниця
  • Дуг Фієрс, ексрадник із внутрішньої безпеки
  • Марк Хемілл, актор
  • Гейл Енн Херд, продюсер
  • Imagine Dragons
  • Скотт Келлі, астронавт
  • Кейт Маккіннон, актриса
  • Аліса Мілано, актриса
  • Вігго Мортенсен, актор
  • Паттон Освальт, комік та актор
  • Філіпс О'Брайєн, військовий історик
  • Шон Пенн, актор
  • Лів Шрайбер, актор
  • Тімоті Снайдер, історик
  • Барбра Стрейзанд, співачка та актриса
  • Хіларі Суонк, актриса

Раніше повідомлялося, що Конгрес США може схвалити нове фінансування для допомоги Україні протягом кількох наступних тижнів. Про це заявила сенаторка-республіканка Джоні Ернст. Вона нагадала, що у лютому була серед тих осіб, які підтримали законопроєкт із новим фінансуванням допомоги Україні на $60 млрд. Ернст очікує, що документ винесуть на голосування у Палаті представників, але з правками.

Читайте також: Винен лише Трамп? Чому США гальмує допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню
Теги: активісти фінансування актриса співачка Шон Пенн Міша Коллінз Тімоті Снайдер Сенат США Україна США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В Україні масштабна повітряна тривога тривала близько півтори години
В Україні масштабна повітряна тривога тривала близько півтори години
6 квiтня, 06:25
Президент США Джо Байден заявив, що таких ударів по гуманітарних конвоях не повинно бути
Байден відреагував на смертельний удар по гумконвою в Секторі Гази
3 квiтня, 05:49
Що стоїть за масовою численністю росіян?
Звідки взагалі взялося так багато росіян?
2 квiтня, 22:15
Дрон, який атакував російський НПЗ у Татарстані
Поки США вагаються, Україна б'є по НПЗ ворога
2 квiтня, 16:45
Олександр Харченко, директор Центру досліджень енергетики
«Наростає величезна криза». Аналітик енергоринку попередив про загрозу наступному опалювальному сезону
31 березня, 14:46
На територіях, які були під окупацією, задокументовано функціонування 164 катівень
Скільки цивільних перебувають у російському полоні: генпрокурор назвав цифру
26 березня, 18:28
В УСПП на позачерговому надзвичайному з'їзді представлять План дій для підвищення самодостатності економіки України
Промисловці і підприємці скликають надзвичайний з’їзд
26 березня, 12:34
Сергій «Флеш» Бескрестнов зазначив, що росіянам складно закрити свою територію від ударів дронами
Експерт пояснив, як українські дрони «пробиваються» через російське ППО
24 березня, 10:08
Раніше Рада Європейського Союзу схвалила започаткування інструменту Ukraine Facility
Євросоюз перерахував 4,5 млрд євро макрофіну Україні
20 березня, 13:22

Соціум

Всесвітньо відомі зірки закликали Конгрес США схвалити фінансування для України
Всесвітньо відомі зірки закликали Конгрес США схвалити фінансування для України
Російські спецслужби шукають агентів у Канаді – ГУР
Російські спецслужби шукають агентів у Канаді – ГУР
Атака на авіаційний завод у Воронезькій області: з'явилися фото наслідків
Атака на авіаційний завод у Воронезькій області: з'явилися фото наслідків
Росія стрімко йде під воду: супутникові знімки
Росія стрімко йде під воду: супутникові знімки
Всі гроші пішли на міську площу: в Орську за дамбою стежили лише двоє людей
Всі гроші пішли на міську площу: в Орську за дамбою стежили лише двоє людей
Росія готується до масових аварій на ТЕС через відключення іноземного софту
Росія готується до масових аварій на ТЕС через відключення іноземного софту

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
69K
Законопроєкт про мобілізацію. За що проголосував Комітет з питань національної безпеки та оборони?
30K
Представник Путіна звинуватив Казахстан у затопленні регіонів Росії
5973
Окупанти просунулися на двох напрямках: аналіз ISW
4808
Які є підстави для звільнення з військової служби: деталі законопроєкту
4152
10 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3885
Мобілізаційний законопроєкт. Хто отримає відстрочку від служби: повний список

Новини

Ініціатор листа нобелівських лауреатів на підтримку України радить науковцям переймати досвід Ейнштейна
Сьогодні, 19:45
Вдова Навального назвала «шкідливим» скасування санкцій ЄС проти Фрідмана та Авена
Сьогодні, 15:04
Металурги пропонують «Укрзалізниці» продавати металобрухт окремим рішенням Кабміну
Сьогодні, 12:54
Водоканал викинув із тендеру дешевшу фірму, бо не зміг почитати її документи
Сьогодні, 11:09
Ініціатор листа нобелівських лауреатів на підтримку України попередив людство про наслідки дій Путіна
Сьогодні, 08:06
Остаточний варіант мобілізаційного законопроєкту, вибух в Одесі: головне за ніч
Сьогодні, 06:30

Прес-релізи

У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
3 квiтня, 17:16
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua