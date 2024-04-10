Всесвітньо відомі зірки закликали Конгрес США схвалити фінансування для України

Минуло 474 дні з того моменту, як Конгрес ухвалив закон на підтримку України

Американські знаменитості нагадали, що у разі поразки України катастрофа загрожує і США

Всесвітньо відомі американські актори, історики, музиканти, активісти закликали Конгрес США схвалити фінансування для України. Загалом відкритий лист підписали 36 американських зірок, пише СNN.

«Українці борються за своє існування. На території, яку Росія окупувала, вона катує українських громадян, викрадає українських дітей та вбиває українських лідерів. На території, до якої Росія може дотягнутися своєю зброєю, вона завдає ударів по цивільному населенню та рятувальникам. Російські ракети, безпілотники та бомби руйнують церкви та пам'ятники Голокосту. Російська окупація загрожує українським мусульманам, кримським татарам», – йдеться у листі.

Американські зірки наголосили, що російські лідери відкрито заявляють, що їхня мета – знищення української держави та ліквідація українського народу. Російські пропагандисти щодня погрожують геноцидом.

«Прямо зараз Росія використовує ракети та планерні бомби, щоб знищити старовинне і гарне місто Харків, де колись проживало 1,5 млн людей, так само, як Росія знищила Маріуполь, Алеппо і Грозний», – пишуть вони.

Знаменитості наголосили, що українські збройні сили захищають і американські інтереси. Поглинаючи всю російську атаку, українці унеможливлюють інші війни в Європі та стримують Китай, не провокуючи Пекін, додали вони.

«Але ми підводимо українців. Минуло 474 дні з того моменту, як Конгрес ухвалив закон на підтримку України. Це більша частина часу з моменту вторгнення Росії в лютому 2022 року. За час нашої бездіяльності Росія відновила свою армію. Вона готує новий наступ, випробовує Україну на всьому фронті та незаконно використовує хімічну зброю, щоб вибити українських солдатів з окопів», – підкреслюють автори листа.

За їхніми словами, якщо Україна зазнає поразки, країни Заходу опиняться у світі, де можливі війни в Європі та Азії, у світі без правил і світі, заповненому ядерною зброєю.

«А українці – вражаючі союзники. Вони добре воюють на дуже довгому фронті. Вони очистили Чорне море від російського флоту, що дозволило українському сільському господарству годувати Близький Схід і Африку. Вони розробили і розгорнули власну зброю. Вони роблять все, що в їхніх силах, і щодня несуть болючі людські втрати. Але для продовження боротьби їм потрібні речі, які можемо надати лише ми», – йдеться в листі.

Американські зірки додали, що українці дають шанс для американців зробити правильні речі. Україна може захистити себе і принести стабільність по всьому світу. Якщо ж Україна програє, катастрофа загрожує і США.

«Конгрес повернувся до сесії цього тижня. Часу мало і нові небезпеки можуть з'явитися дуже швидко. Разом ми закликаємо Конгрес зробити правильно – прямо зараз. Підтримайте Україну», – додали вони.

Серед тих, хто підписав листа:

Джей Джей Абрамс, кінорежисер

Міша Коллінз, актор

Розаріо Доусон, актриса

Феліція Дей, актриса та письменниця

Дуг Фієрс, ексрадник із внутрішньої безпеки

Марк Хемілл, актор

Гейл Енн Херд, продюсер

Imagine Dragons

Скотт Келлі, астронавт

Кейт Маккіннон, актриса

Аліса Мілано, актриса

Вігго Мортенсен, актор

Паттон Освальт, комік та актор

Філіпс О'Брайєн, військовий історик

Шон Пенн, актор

Лів Шрайбер, актор

Тімоті Снайдер, історик

Барбра Стрейзанд, співачка та актриса

Хіларі Суонк, актриса

Раніше повідомлялося, що Конгрес США може схвалити нове фінансування для допомоги Україні протягом кількох наступних тижнів. Про це заявила сенаторка-республіканка Джоні Ернст. Вона нагадала, що у лютому була серед тих осіб, які підтримали законопроєкт із новим фінансуванням допомоги Україні на $60 млрд. Ернст очікує, що документ винесуть на голосування у Палаті представників, але з правками.