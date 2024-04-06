Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Бійці 3-ї штурмової бригади показали, як Himars знищує окупантів

Надія Карбунар
glavcom.ua
Бійці 3-ї штурмової бригади показали, як Himars знищує окупантів
Українські бійці знищили позиції росіян одним ударом
фото: скріншот із відео

Українці влучним ударом зруйнували позиції окупантів

Бійці 3-ї штурмової бригади показали, як з допомогою Himars знищують окупантів. Відео удару по позиціях росіян оприлюднили у Telegram-каналі бригади. Здійснив його Розвідувально-ударний підрозділ «Шершень».

На кадрах зафіксовано момент влучання із реактивної системи залпового вогню у будівлю та вибух.

Нагадаємо, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував випуск дронів із технологією штучного інтелекту. За його словами, український дрон буде аналогічним російському «Ланцету». Протягом останніх шести місяців багато компаній працювали над тим, щоб створити такий аналог.

Як раніше повідомлялося, розробники з української технологічної компанії SkyLab UA створили стратегічний ударний дрон Shoolika mk6. Він може завдавати точних ударів, зокрема, в нічних операціях.

Зазначимо, Україна нарощує виробництво зброї, а далекобійні дрони є одним із ключових завдань для оборонно-промислового комплексу. 

Читайте також:

Теги: вибух Україна відео

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра
Окупанти припинили штурмові дії на Куп’янському напрямку – Генштаб
4 квiтня, 19:46
За словами окупанта, він був призваний на посаду водія, однак, потім був переведений в штурмовий підрозділ
На штурм – на мопеді: нацгвардійці взяли в полон окупанта-морпіха (відео)
Вчора, 14:27
Нашими захисниками відбито 18 атак у районах населених пунктів Бердичі, Уманське, Яснобродівка та Первомайське Донецької області
Росія повністю зупинила штурми на Куп'янському напрямку – Генштаб
Вчора, 19:54

Події в Україні

Бійці 3-ї штурмової бригади показали, як Himars знищує окупантів
Бійці 3-ї штурмової бригади показали, як Himars знищує окупантів
Офіцер ЗСУ попередив про фатальні проблеми на фронті
Офіцер ЗСУ попередив про фатальні проблеми на фронті
Мобільна група збила «Калібр»: Євлаш розповів про рідкісний випадок
Мобільна група збила «Калібр»: Євлаш розповів про рідкісний випадок
Скільки винищувачів Су-34 та Су-35 залишилось у Росії: розвідка назвала цифри
Скільки винищувачів Су-34 та Су-35 залишилось у Росії: розвідка назвала цифри
В Україні є великий ризик руйнування лінії фронту – Politico
В Україні є великий ризик руйнування лінії фронту – Politico
Нічний обстріл Харкова: кількість загиблих зросла до семи (фото)
Нічний обстріл Харкова: кількість загиблих зросла до семи (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
139K
Маніяк не зупиниться. Кучма звернувся до західних політиків, які схиляють Україну до переговорів з Путіним
16K
Норвегія змінила виплати для біженців України: яку допомогу можна отримати
9648
В Україні масштабна повітряна тривога тривала близько півтори години
9386
Угорщина та Сербія блокують на кордоні допомогу для ЗСУ – українська діаспора
4030
У столичному метро спалахнула пожежа (відео)
3964
В Україні масштабна повітряна тривога тривала майже півтори години

Новини

6 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:10
Маніяк не зупиниться. Кучма звернувся до західних політиків, які схиляють Україну до переговорів з Путіним
Вчора, 19:30
У Нью-Йорку стався землетрус (відео)
Вчора, 18:55
Лідер боснійських сербів нагородив Орбана орденом. Раніше такий отримав Путін
Вчора, 18:18
У Києві діти отруїлися наркотичними речовинами у шоколаді
Вчора, 16:45
СБУ повідомила про підозру «експерту» з телеканалів Медведчука
Вчора, 16:33

Прес-релізи

У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
3 квiтня, 17:16
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua