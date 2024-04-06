Бійці 3-ї штурмової бригади показали, як Himars знищує окупантів

Українці влучним ударом зруйнували позиції окупантів

Бійці 3-ї штурмової бригади показали, як з допомогою Himars знищують окупантів. Відео удару по позиціях росіян оприлюднили у Telegram-каналі бригади. Здійснив його Розвідувально-ударний підрозділ «Шершень».

На кадрах зафіксовано момент влучання із реактивної системи залпового вогню у будівлю та вибух.

Нагадаємо, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував випуск дронів із технологією штучного інтелекту. За його словами, український дрон буде аналогічним російському «Ланцету». Протягом останніх шести місяців багато компаній працювали над тим, щоб створити такий аналог.

Як раніше повідомлялося, розробники з української технологічної компанії SkyLab UA створили стратегічний ударний дрон Shoolika mk6. Він може завдавати точних ударів, зокрема, в нічних операціях.

Зазначимо, Україна нарощує виробництво зброї, а далекобійні дрони є одним із ключових завдань для оборонно-промислового комплексу.