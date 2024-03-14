Новий світопорядок. «Велика сімка» перетворюється на «Велику двійку»

«Для нас кін війни – безповоротне й остаточне виривання зі сузір’я сателітів російської імперії»

Новий світопорядок. Дуууже рідко про це запитують в етерах, хоча це і є найосновніше питання.

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G7 все одно спроститься до G2. Це буде Західна Цивілізація і Східні Тиранії. Кожна сторона з цього G2 підгребе під себе простір. Наріжне питання по Україні: до якої сторони світу ми втрапимо. Росія тягне до вісі Сходу. Захід пробує вирвати до своєї вісі. Головне – аби нас не спихнули в число сателітів росії. За це весь сир-бор.

Не приведи, Господи, лишитися в сателітах ядерно-терористичного монстра. Тоді це буде до кінця віку. Ця небезпека – гірша за смерть. Бо, як показує світова історія, коли великі домовляються, малими жертвують. Після Другої Світової таке вже було: Сталіну віддали третину Європи – весь східний блок, де більшовики могли тримати свій червоний соцтабір пів століття.

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Як на мене, глобальна борня за новий поділ світу закінчиться, швидше за все, консенсусом. Ставлю на нічию. Західні демократії (підпорядковані виборчим циклам кожні чотири-п'ять років і залежні від популізму та плебсоелекторату), навряд чи здатні перемогти східні деспотії, які в умовах світового землетрусу виявилися значно зібранішими, монолітнішими, стрункішими й керованішими якраз через те, що ліквідували виборчу карусель і принцип змінності влади.

Як я бачу, й не стоїть питання перемогти – стоїть питання знайти формулу співіснування. Зазвичай це має форму розведення на два табори з максимальним невтручанням во благо кожного з таборів. Чиї сателіти до чиєї орбіти пришвартуються – на тому й застигне новий світоподіл як новий статус-кво.

Для нас кін війни – безповоротне й остаточне виривання зі сузір’я сателітів російської імперії. Я би перемогою вважав саме це – кінцева належність до Заходу. На нас має закінчуватися кордон Західної Цивілізації.