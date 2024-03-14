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Остап Дроздов Журналіст

Новий світопорядок. «Велика сімка» перетворюється на «Велику двійку»

glavcom.ua
«Глобальна борня за новий поділ світу закінчиться, швидше за все, консенсусом»
фото: Depositphotos

«Для нас кін війни – безповоротне й остаточне виривання зі сузір’я сателітів російської імперії»

Новий світопорядок. Дуууже рідко про це запитують в етерах, хоча це і є найосновніше питання.

G7 все одно спроститься до G2. Це буде Західна Цивілізація і Східні Тиранії. Кожна сторона з цього G2 підгребе під себе простір. Наріжне питання по Україні: до якої сторони світу ми втрапимо. Росія тягне до вісі Сходу. Захід пробує вирвати до своєї вісі. Головне – аби нас не спихнули в число сателітів росії. За це весь сир-бор.

Не приведи, Господи, лишитися в сателітах ядерно-терористичного монстра. Тоді це буде до кінця віку. Ця небезпека – гірша за смерть. Бо, як показує світова історія, коли великі домовляються, малими жертвують. Після Другої Світової таке вже було: Сталіну віддали третину Європи – весь східний блок, де більшовики могли тримати свій червоний соцтабір пів століття.

Як на мене, глобальна борня за новий поділ світу закінчиться, швидше за все, консенсусом. Ставлю на нічию. Західні демократії (підпорядковані виборчим циклам кожні чотири-п'ять років і залежні від популізму та плебсоелекторату), навряд чи здатні перемогти східні деспотії, які в умовах світового землетрусу виявилися значно зібранішими, монолітнішими, стрункішими й керованішими якраз через те, що ліквідували виборчу карусель і принцип змінності влади.

Як я бачу, й не стоїть питання перемогти – стоїть питання знайти формулу співіснування. Зазвичай це має форму розведення на два табори з максимальним невтручанням во благо кожного з таборів. Чиї сателіти до чиєї орбіти пришвартуються – на тому й застигне новий світоподіл як новий статус-кво.

Для нас кін війни – безповоротне й остаточне виривання зі сузір’я сателітів російської імперії. Я би перемогою вважав саме це – кінцева належність до Заходу. На нас має закінчуватися кордон Західної Цивілізації.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Велика сімка політика демократія

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Остап Дроздов

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