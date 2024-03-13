Путін обіцяє відчепитися від України: названо ключову умову

Путін повторив, що готовий до переговорів, але тільки з гарантіями для Москви

Диктатор хоче, аби йому віддали все, що він встиг захопити

Російський президент Володимир Путін назвав умови, за яких Росія нібито готова до мирного вирішення розв'язаної нею війни в Україні. За словами диктатора, Москва готова сісти за стіл переговорів, але тільки з урахуванням захоплених нею територій і з гарантіями для РФ. Про це російський президент заявив в інтерв'ю для пропагандистських ЗМІ.

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«Чи готові ми до переговорів? Так, готові, але тільки готові на переговори, не засновані на якихось хотєлках після застосування психотропних засобів, а засновані на тих реаліях, які склалися, як у таких випадках кажуть, на землі», – заявив диктатор.

Диктатор також додав, що «можливі переговори − це не пауза для переозброєння Києва, а серйозна розмова з гарантіями безпеки для Москви».

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Путін зазначив, що він знає ті «морквини, які йому збираються показувати», щоб переконати, що момент для переговорів настав.

«Зараз ніс у кокаїні, так? Але не важливо, з такими простіше. А з розумними складніше, вони небезпечніші, тому що вони впливають на свідомість суспільства, зокрема й нашого. Вони будуть викидати всякі свої хотєлки під виглядом морквини для нас», – заявив президент РФ.

Нагадаємо, наприкінці 2023 року газета The New York Times писала, що попри заяви про наміри продовжувати війну в Україні, російський президент Володимир Путін дипломатичними каналами висловлює готовність до припинення вогню та переговорів.

За словами співрозмовників видання, Путін ще від вересня натякає на готовність до перемир'я, яке б зупинило бойові дії на поточних позиціях.

Натомість академік Національної академії наук, фізик-теоретик та екснардеп Ігор Юхновський в інтерв’ю «Главкому» розповів, що для початку переговорів з РФ окупанти мають залишити територію України разом зі своїми мінами. Юхновський додав, що РФ ніколи не тримала слова перед будь-ким у світі, і не буде цього робити – за його словами, росіяни «за природою нікчемні люди». Академік Національної академії наук переконаний, що для перемоги Україні потрібна потужна допомога від світу.