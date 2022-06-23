Експрем'єр Болгарії назвав винних у своїй відставці

Кіріл Петков вважає, що у винесенні вотуму недовіри винна посол Росії та болгарські політики

Експрем'єр-міністр Кіріл Петков вбачає російський слід у винесенні вотуму недовіри його уряду. Політик поклав відповідальність за відставку на трьох болгарських політиків і посла Росії в Софії Елеонору Митрофанову. Про це пише видання Novinite.

На думку Петкова, саме перелічені люди винні у звершенні уряду. Крім Митрофанова експрем'єр назвав бізнесмена і колишнього депутата Деляна Пєєвськи, який очолює партію ГЕРБ Бойка Борисова та голови партії «Є такий народ» Славі Трифонова.

«Те, чого [опозиція] не зрозуміла, то це те, що вони не зможуть завоювати болгарський народ. Я обіцяю, що ми продовжуватимемо боротися за нашу країну. Якось ми побачимо Болгарію, якою керуватимуть не люди в тіні, ми побачимо її без мафії, ми побачимо її як нормальну, успішну європейську країну», – заявив політик.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Болгарії розпалась урядова коаліція. Про це заявив Славі Тріфонов – лідер партії «Є такий народ», яка є одним з учасників урядової коаліції. За словами Тріфонова, прем'єр-міністр Кіріл Петков пообіцяв зняти болгарське вето, яке блокує початок переговорів Північної Македонії про вступ в ЄС і робить все можливе, щоб це сталося. Також, за словами Тріфонова, прем'єр в односторонньому порядку порушує підписану коаліційну угоду.

Згодом депутатська група ГЄРБ-СДС внесла до парламенту Болгарії проєкт рішення про вотум недовіри уряду країни на чолі з прем'єр-міністром Кірілом Петковим. Всі 59 народних депутатів від опозиційної депутатської групи ГЄРБ-СДС підписали документ.

Раніше Болгарія відмовилась постачати зброю Україні.

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