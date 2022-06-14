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    Новини

    Українці у Болгарії «привітали» окупантів з «днем Росії» (фото)

    У Софії пройшов мітинг проти агресивної політики Росії - Українці у Болгарії «привітали» окупантів з «днем Росії» (фото)
    У Софії пройшов мітинг проти агресивної політики Росії
    фото: glavcom.ua

    Мітинг відбувся у Софії перед посольством агресора

    Сьогодні біля посольства Росії в Софії відбувся мітинг проти політики країни-агресора, яка загрожує світові голодом і дестабілізацією світо устрою. Про це повідомив кореспондент Главкому.

    Організатором мітингу стала Союз українських організацій Болгарії «Мати Україна».

    В запрошенні до участі в заході голова «Мати Україна» Олена Коцева закликала взяти участь в ньому щоб підтримати не тільки Україну, але й Болгарію в протидії російському впливу в країні.

    «Росія вважає, що вона має право визначати, хто з її сусідів має право визначати, яка є суверенною, а яка – ні. Сьогодні бути європейським сусідом Росії є небезпечно. Росія – це сусід, який чекає поки ти ослабнеш, щоб напасти на твою територію. Вона завжди була, є і буде – якщо не буде наказана – агресивним, небезпечним та непередбачуваним сусідом», – сказав під час свого виступу один з учасників мітингу, болгарський поет, Манол Глішев.

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    Українці у Болгарії «привітали» окупантів з «днем Росії» (фото)
    Українці у Болгарії «привітали» окупантів з «днем Росії» (фото)
    Українці у Болгарії «привітали» окупантів з «днем Росії» (фото)
    Українці у Болгарії «привітали» окупантів з «днем Росії» (фото)
    фото: glavcom.ua

    За його словами, Росія розуміє тільки мову сили.

    «Для того, щоб Росія була спокійним сусідом, з нею необхідно розмовляти тільки з позиції стабільної сили. З нею не можна підтримувати договори. З нею можна підтримувати тільки рівновагу сил», – сказав він.

    Нагадаємо, окупанти влаштували в Херсоні «День Росії», містяни проігнорували свято (відео).

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    Теги: росія окупанти війна українці військові Болгарія Україна окупація #stoprussia
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    Українці у Болгарії «привітали» окупантів з «днем Росії» (фото)