Українці у Болгарії «привітали» окупантів з «днем Росії» (фото)

Мітинг відбувся у Софії перед посольством агресора

Сьогодні біля посольства Росії в Софії відбувся мітинг проти політики країни-агресора, яка загрожує світові голодом і дестабілізацією світо устрою. Про це повідомив кореспондент Главкому.

Організатором мітингу стала Союз українських організацій Болгарії «Мати Україна».

В запрошенні до участі в заході голова «Мати Україна» Олена Коцева закликала взяти участь в ньому щоб підтримати не тільки Україну, але й Болгарію в протидії російському впливу в країні.

«Росія вважає, що вона має право визначати, хто з її сусідів має право визначати, яка є суверенною, а яка – ні. Сьогодні бути європейським сусідом Росії є небезпечно. Росія – це сусід, який чекає поки ти ослабнеш, щоб напасти на твою територію. Вона завжди була, є і буде – якщо не буде наказана – агресивним, небезпечним та непередбачуваним сусідом», – сказав під час свого виступу один з учасників мітингу, болгарський поет, Манол Глішев.

За його словами, Росія розуміє тільки мову сили.

«Для того, щоб Росія була спокійним сусідом, з нею необхідно розмовляти тільки з позиції стабільної сили. З нею не можна підтримувати договори. З нею можна підтримувати тільки рівновагу сил», – сказав він.

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